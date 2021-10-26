Королева Елизавета II не примет участие в конференции по климату в Глазго

Королева Великобритании Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила своё участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«После рекомендации отдохнуть королева занимается несложными обязанностями в Виндзоре. Её Величество с сожалением приняла решение, что не поедет в Глазго для участия в вечернем приёме саммита по климату COP26 в понедельник, 1 ноября», — говорится в заявлении.

Как уточняется, королева «разочарована тем, что не сможет принять участие в приёме, однако направит видеообращение собравшимся делегатам».

Ранее сообщалось, что Елизавета II вернулась к своим обязанностям в Виндзоре после того, как провела ночь в больнице.

В 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия, примут участие более 120 лидеров государств.