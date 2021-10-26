Королева Елизавета II не примет участие в конференции по климату в Глазго

Короткая ссылка
Королева Великобритании Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила своё участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия.
Королева Елизавета II не примет участие в конференции по климату в Глазго
  • AP

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«После рекомендации отдохнуть королева занимается несложными обязанностями в Виндзоре. Её Величество с сожалением приняла решение, что не поедет в Глазго для участия в вечернем приёме саммита по климату COP26 в понедельник, 1 ноября», — говорится в заявлении.

Как уточняется, королева «разочарована тем, что не сможет принять участие в приёме, однако направит видеообращение собравшимся делегатам».

Ранее сообщалось, что Елизавета II вернулась к своим обязанностям в Виндзоре после того, как провела ночь в больнице.

В 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия, примут участие более 120 лидеров государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить