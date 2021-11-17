«Затягивание сроков»: почему газ в Европе резко подорожал после приостановки сертификации «Северного потока — 2»

В среду, 17 ноября, цены на газ в Европе впервые за месяц превысили $1180 за 1 тыс. кубометров. Топливо начало стремительно дорожать ещё накануне, когда Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2». Для возобновления процедуры компания должна будет учредить дочернюю структуру на территории ФРГ. Как полагают в Кремле, решение немецкого регулятора не связано с политикой. Тем не менее, по словам экспертов, теперь сертификация газопровода рискует задержаться ещё на несколько недель. Впрочем, ускорить процесс может наступление холодов в Европе, не исключают аналитики.

В среду, 17 ноября, цены на газ в Европе обновили месячный максимум. В ходе торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась более чем на 8% — до €101,8 за МВт⋅ч, или $1186 за 1 тыс. кубометров. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 18 октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отметим, что газ в Европе начал стремительно дорожать ещё накануне. По словам специалистов, влияние на котировки оказало решение ФРГ по «Северному потоку — 2». Так, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода.

«Цены стали резко расти, поскольку инвесторы опасаются затягивания сроков начала поставок природного газа в Европу через «Северный поток — 2». В европейских странах уже начинается отопительный сезон, а запасы топлива в местных хранилищах остаются значительно ниже нормы последних пяти лет. В этих условиях игроки рынка боятся, что после решения BNA дефицит газа в Европе сохранится дольше, чем ожидалось», — объяснил RT старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Как уточнили в Федеральном сетевом агентстве, возобновление процедуры сертификации будет возможно только после реорганизации правовой формы Nord Stream 2 AG. Так, оператор должен создать в Германии дочернюю компанию для немецкой части трубопровода.

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«Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и кадровые ресурсы не будут переданы дочерней компании, и пока Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство. — RT) не сможет удостовериться в полноте документации, предоставленной повторно дочерней компанией в качестве нового заявителя», — говорится в сообщении BNA.

Примечательно, что в Nord Stream 2 AG уже приняли решение учредить дочернюю структуру в Германии для соответствия всем правилам и нормам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ситуацию с приостановкой сертификации прокомментировали и в Кремле. Как заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, процесс остаётся «достаточно сложным», но компания-оператор выполняет все необходимые требования немецкого регулятора. При этом Песков подчеркнул, что российские власти не видят политической подоплёки в решении BNA.

«В данном случае действительно существуют определённые протоколы, нормы европейского законодательства на этот счёт. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее предполагалось, что «Северный поток — 2» будет сертифицирован к 8 января 2022 года. По мнению Антона Быкова, с учётом текущих изменений, процесс рискует затянуться ещё на две-три недели. Впрочем, ускорить процедуру может наступление холодов в Европе, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

«Базовых претензий к проекту нет. СП-2 построен так, как изначально и был спроектирован, устраивает по начальным и конечным параметрам все стороны. Казалось бы, ничто не должно мешать сертификации, но мы видим, что начались придирки к документам. Тем не менее, если зима окажется холоднее, чем предполагалось, процесс пойдёт гораздо быстрее. Соответствующие органы будут готовы поставить подпись сразу на последней странице, лишь бы только газ быстрее пошёл», — предположил Коренев в разговоре с RT.

Источники кризиса

Напомним, с начала 2021 года цены на газ в Европе выросли более чем в пять раз, а в первых числах октября стоимость топлива ненадолго приближалась к отметке $2 тыс. за 1 тыс. кубометров — впервые за всё время наблюдений. Главной причиной такой динамики стала острая нехватка газа в европейских резервах.

На сегодняшний день газовые хранилища стран Евросоюза и Великобритании суммарно заполнены примерно на 74%, хотя ещё год назад это значение превышало 93%. Наименьшими запасами топлива сегодня располагают Словакия (68,8%), Германия (68,7%), Швеция (66,4%), Нидерланды (60,8%) и Австрия (52,4%). Об этом свидетельствуют данные Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE).

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«При относительно мягкой зиме текущих запасов Европе хватит, но в случае резкого падения температуры странам региона придётся нелегко. Существующая в ЕС система снабжения энергией не имеет никакого запаса прочности. Местные власти понадеялись на зелёную энергетику, на ветряки в Северном море, но те оказались неработоспособны в этом году», — отметил Алексей Коренев.

Вместе с тем, по словам аналитика, главной проблемой европейского энергетического рынка стало изменение системы ценообразования. Как напомнил специалист, Россия и «Газпром» всегда выступали за то, чтобы поставки топлива основывались на долгосрочных контрактах с фиксированной стоимостью сырья. В то же время Европейская комиссия продвигала переход именно к биржевой торговле газом.

«Биржа — вещь очень своеобразная. Это огромное количество игроков, которые имеют своё мнение, подвержены влиянию слухов и СМИ. Поэтому биржевые цены очень волатильны, и если сейчас ФРГ никак не сможет договориться по сертификации СП-2, котировки легко могут подняться выше $2 тыс. за тыс. кубометров. Для той части Европы, которая покупает газ на основе краткосрочных контрактов, это будет катастрофа», — добавил Коренев.

В поисках виноватых

Любопытно, что в самом ЕС регулярно пытаются обвинить Россию в сложившемся энергетическом кризисе. В сентябре ряд депутатов даже призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома», который якобы манипулирует рынком и оказывает давление на Европу.

В свою очередь, президент Владимир Путин назвал подобные заявления «политически мотивированной болтовнёй». По его словам, Москва даже в самые сложные периоды холодной войны полностью исполняла свои контрактные обязательства и поставляла газ в Европу.

Более того, как подчёркивал глава государства, в случае необходимости Россия готова увеличить поставки газа. Для этого в конце октября российский лидер поручил «Газпрому» обеспечить закачку энергосырья в подземные хранилища компании, расположенные на территории Европы.

«Если нас просят увеличить (поставки газа. — RT) ещё — мы готовы увеличить ещё. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнёры. Нет ни одного отказа. Ни одного», — заявлял Путин во пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» в октябре.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

По мнению Антона Быкова, в ближайшее время цены на газ в Европе могут подняться к отметкам $1,2—1,3 тыс. за 1 тыс. кубометров, а в начале 2022 года способны вновь обновить исторические максимумы. Как отмечает специалист, текущее положение дел уже привело к росту потребительских цен в ЕС, а в перспективе может серьёзно ударить по доходам европейцев и экономике региона в целом. Похожей точки зрения придерживается и Алексей Коренев.

«Высокие цены на газ даже при неизменных уровнях прокачки для Европы — это увеличение расходов, рост цен на любую энергию, а энергия лежит в стоимости любого товара и услуги. Это и топливо, это и обогрев, и работа предприятий. Кроме того, Европе приходится отказываться от зелёной повестки. Уже сейчас страны региона вынуждены расконсервировать угольные шахты, с которыми они успели попрощаться, и топить станции углём», — заключил эксперт.