«Создаст более благоприятную ситуацию на рынке»: Путин попросил «Газпром» повысить объём газа в европейских хранилищах

Владимир Путин обратился к «Газпрому» с просьбой нарастить объёмы газа в европейских подземных хранилищах после заполнения российских ПХГ. Глава государства предположил, что эта мера поможет стабильно снабжать европейских партнёров и позволит сформировать более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке ЕС. Эксперты выразили уверенность, что прокачка газа в европейские ПХГ приблизит их заполняемость к средним показателям прошлых лет, что в свою очередь снизит напряжённость на рынке.

Владимир Путин попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ. Президент высказался об этом во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Участвовавший в совещании председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что у компании есть подземные хранилища в Европе, в том числе в Австрии и Германии. По его словам, в настоящее время объём российского газа в этих хранилищах незначителен.

«Я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября, начать плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе, в Австрии и в Германии», — сказал российский президент.

Он добавил, что это даст возможность стабильно и ритмично выполнять контрактные обязательства и снабжать европейских партнёров, а также создать «более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

Миллер ответил президенту утвердительно. «И конечно же, без сомнения, как вы отметили, это повысит надёжность, стабильность поставок газа в осенне-зимний период», — добавил глава «Газпрома».

Напомним, что с начала 2021 года цены на газ в Европе увеличились более чем в пять раз, закрепившись на отметке около $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. В ходе осенних торгов цена топлива краткосрочно приближалась к отметке в $2 тыс. за 1 тыс. кубометров.

В ЕС неоднократно звучали заявления, что ответственность за нехватку газа в Европе несёт Россия. В Москве, в свою очередь, отвергали предположения о причастности к энергетическому кризису в Европе.

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Как сообщал RT замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, ситуация с ценами на газ в ЕС сопряжена, в частности, с объёмами экспорта топлива из Европы на фоне более привлекательных цен за рубежом, а также с фактором перехода Европы на возобновляемые источники энергии.

В ходе совещания президент также обратил внимание на сохраняющуюся нестабильную ситуацию на рынке энергоносителей, отметив в этой связи ситуацию с природным газом в Европе.

«Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остаётся крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах оказался существенно ниже среднего показателя за последние пять лет. По его словам, это обусловлено снижением собственной добычи газа в Европе, сокращением поставок СПГ на европейские рынки, прежде всего из США.

«Кстати, «Газпром» их восполнил, даже поставил больше. Важно устойчивое, надёжное сотрудничество в энергетической сфере. «Газпром» полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами», — отметил глава государства.

Ранее президент заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе. По словам Путина, сокращение угольной и атомной генерации в некоторых странах, достаточно холодная зима прошлого года, недостаток ветровой генерации привели к дефицитам и недозакачке в подземные хранилища газа.

Президент добавил, что в дальнейшем «это будет иметь свои последствия», которые в конечном счёте отразятся на людях и росте цен на товары.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что «Газпром», прокачивая газ в ПХГ Европы, не продаёт топливо европейским компаниям.

«Он («Газпром». — RT) прокачивает его до Европы и там закачивает, и этот газ по-прежнему принадлежит ему. Это позволяет равномерно в дальнейшем прокачивать газ до европейского рынка по всем маршрутам. Потому что, когда начнутся морозы, европейцы, соответственно, увеличат спрос, то есть текущее потребление, текущие закупки», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что в рамках такой концепции спрос на газ не приходится удовлетворять «ежесуточными прокачками из России в Европу».

«Заполняется подземное хранилище газа в само́й Европе и часть спроса удовлетворяется за счёт того, что достают газ из подземных хранилищ в Европе и отдают европейцам. Это позволяет не скакать в объёмах текущих поставок ежесуточно», — сказал Юшков.

По мнению эксперта, самое главное в нынешнем поручении президента — это «успокоить европейские газовые рынки, чтобы там не было паники». Как подчеркнул Юшков, в данном случае Россия в большей степени поможет самим европейцам.

«То есть текущие спотовые цены частично понизятся даже. Сейчас они подскакивают, когда выходит очередная статистика по наличию газа в подземных хранилищах. Если же закачать туда дополнительные объёмы газа, то они более-менее приблизятся к средним показателям за предыдущие годы и уже такой паники не будет, может быть, цена даже чуть-чуть снизится», — заключил он.