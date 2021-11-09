В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока — 2»

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Депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» немецким регулятором может завершиться в январе 2022 года. Он также рассказал о роли Киева и Варшавы в сертификации газопровода.

«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее», — приводит РБК его слова.

Он отметил, что Украина и Польша не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.

По его мнению, единственная задача Украины — оплачивать счета за газ.

Польша, по его словам, также не должна оказывать влияние на сертификацию газопровода. 

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что повышение газовых цен до $950 за 1 тыс. куб. м является отражением новой реальности на рынке.

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