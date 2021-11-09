В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока — 2»
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее», — приводит РБК его слова.
Он отметил, что Украина и Польша не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.
По его мнению, единственная задача Украины — оплачивать счета за газ.
Польша, по его словам, также не должна оказывать влияние на сертификацию газопровода.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что повышение газовых цен до $950 за 1 тыс. куб. м является отражением новой реальности на рынке.