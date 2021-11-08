Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на газ

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что повышение газовых цен до $950 за 1 тыс. куб. м является отражением новой реальности на рынке.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на газ
  • Reuters

«Сегодня цены на газ находятся в районе $1 тыс. за 1 тыс. кубов (с коэффициентом плюс-минус 200), это новая реальность газового рынка Европы. Для того чтобы котировки снизились, европейцам нужны новые объёмы. Получить их старый континент может только с помощью «Северного потока — 2», который завершён, но не введён в эксплуатацию», — сказал Пикин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня.

Он, в частности, отметил, что дополнительное давление на газовые котировки оказывают растущие цены на нефтяном рынке.

Ранее старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова в комментарии «Известиям» заявила, что цены на газ в Европе могут вырасти ещё на 5—7% к сегодняшней стоимости $960 за 1 тыс. куб. м.

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