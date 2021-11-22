Кулеба назвал условия, при которых «Северный поток — 2» не превратится в северное оружие

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Газопровод «Северный поток — 2» не превратится в оружие только при соблюдении норм Третьего энергопакета Европейского союза. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
Кулеба назвал условия, при которых «Северный поток — 2» не превратится в северное оружие
  • РИА Новости

«Северный поток — 2» должен быть полностью подчинён не только букве, но и духу Третьего энергетического пакета ЕС. Только тогда «Северный поток — 2» не превратится в северное оружие», — цитирует Кулебу РИА Новости.

По его словам, Россия якобы пытается создать преференциальные условия для газопровода на европейском рынке.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что есть «очень большие шансы» не допустить запуск газопровода «Северный поток — 2» на полную мощность.

В свою очередь, «Нафтогаз Украины» не исключил возможность обжаловать в суде сертификацию Nord Stream 2 AG.

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