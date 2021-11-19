На Украине заявили о возможности не допустить запуска «Северного потока — 2» на всю мощность

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что есть «очень большие шансы» не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2» на полную мощность.

«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше», — цитирует РИА Новости Макогона.

По его словам, несмотря на то, что газопровод уже технически построен, у Киева «ещё есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность».

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что немецкий регулятор принял решение об участии украинской компании в сертификации оператора «Северного потока — 2».

Регулятор ФРГ подтвердил, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации трубопровода «Северный поток — 2».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября.