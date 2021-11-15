В ФРГ подтвердили допуск «Нафтогаза» к сертификации «Северного потока — 2»
- Reuters
«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что предприятия «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» сегодня были допущены к процессу сертификации», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Отмечается, что у предприятий будут процессуальные права.
В пресс-службе уточнили, что права вето у них не будет.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что немецкий регулятор принял решение об участии украинской компании в сертификации оператора «Северного потока — 2».