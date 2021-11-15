Регулятор ФРГ допустил «Нафтогаз» к процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что немецкий регулятор принял решение об участии украинской компании в сертификации оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2»! Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA», — заявил он.

В октябре Витренко сообщал, что «Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине рассчитывают, что ключевую роль в вопросе сертификации «Северного потока — 2» сыграет Еврокомиссия.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.