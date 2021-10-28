«Будем просить немецких партнёров»: как в Киеве надеются затормозить сертификацию «Северного потока — 2»
- © Global Look Press / Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
В Киеве ожидают, что последнее слово в вопросе сертификации газопровода «Северный поток — 2» останется за Еврокомиссией. Такую точку зрения на брифинге озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Какими бы быстрыми ни были действия немецкого регулятора, всё равно ключевое — это ещё привлечение Европейской комиссии к этому процессу, а конечная цель — это применение Третьего энергетического пакета к функционированию «Северного потока — 2», — сказал глава ведомства.
По его словам, на Украине «расстроены» в связи с оценкой, выданной Министерством экономики и энергетики ФРГ по поводу газопровода.
«Мы доведём эту позицию до немецких партнёров и будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по «Северному потоку — 2» не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа и исследования», — подчеркнул Кулеба.
Ранее Минэкономики Германии огласило заключение по трансбалтийскому газопроводу, сообщив, что в своей оценке оно «приходит к выводу, что выдача лицензии не будет представлять угрозы безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС».
Подчёркивалось, что вынесению вердикта предшествовали консультации с соседними странами ЕС, включая Эстонию, Латвию, Литву, Австрию, Венгрию, Италию, Польшу, Словакию и Чехию.
Как поясняли в ведомстве, это заключение является частью процедуры сертификации в соответствии с федеральным законом об энергетической промышленности Германии. В соответствии с ним обозначенный анализ проводится в случае, если сертификацию проходит оператор газотранспортной сети из страны, не входящей в Евросоюз.
Теперь процесс сертификации продолжит немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство, которому был направлен отчёт министерства. Там также должны дать оценку независимости оператора трубопровода от поставщика, что прописано в нормах Газовой директивы ЕС. Согласно последней, оператор газопровода может быть в собственности компании, добывающей и продающей газ, однако должен гарантировать свою независимость — модель ITO (independent transmission operator). Именно её выбрал оператор Nord Stream 2 AG для прохождения сертификации.
Проект решения самого агентства должен быть опубликован до 8 января 2022 года, так как на исполнение процедуры даётся четыре месяца, а стартовала она 8 сентября. В дальнейшем этот проект передадут на рассмотрение Европейской комиссии.
- Штаб-квартира Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) в Берлине
- © Jörg Zägel / Wikimedia Commons
Печаль «Нафтогаза»
Своё сожаление по поводу решения Минэнерго ФРГ, принятого без консультаций с Украиной, выразил и глава правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, ведь ранее заявку на участие в сертификации подавали «Оператор ГТС Украины» и сам «Нафтогаз». Как отмечал тогда Витренко, участие компании в процедуре обяжет немецкий регулятор учитывать позицию и аргументы украинской стороны.
Теперь же, по его мнению, вероятное прохождение «Северным потоком — 2» сертификации якобы открывает Москве возможности для шантажа ЕС.
«Мы можем рассказать, как сертификация оператора «Северного потока — 2» при текущих условиях, то есть без реального обособления собственности от «Газпрома», без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несёт критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС… Сейчас «Газпром» это показывает уже всей Европе, искусственно ограничивая поставки», — написал Витренко в Facebook.
Он также заявил, что с запуском нового проекта страны ЕС якобы попадут в критическую зависимость от поставок по этому газопроводу, так как есть риск, что Москва решит остановить транзит через Украину. При этом Витренко подчеркнул, что у «Северного потока — 2» нет хранилищ, в отличие от украинской ГТС.
В свою очередь, глава украинского МИД на днях заявил, что у Киева есть чем ответить Москве в случае прекращения транзита.
«На случай если Кремль решит это сделать и разрушить остатки своей репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд ответных асимметричных шагов», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
- AP
- © Francisco Seco
В Германии не столь пессимистичны в оценках эффекта от запуска газопровода. Более того, представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон отмечала, что «Северный поток — 2» создаст дополнительные возможности для Евросоюза.
«С точки зрения безопасности снабжения ЕС и стран-членов, включая Германию, «Северный поток — 2» представляет собой новые дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа. Как новая магистраль, «Северный поток — 2» создаёт больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если на других трубопроводах проводятся ремонтные работы», — проводит её слова ТАСС.
Надёжный партнёр
Помимо Барон, надёжность России как поставщика газа отмечали в Еврокомиссии. В частности, представитель ЕК Тим Макфи в начале октября подчёркивал, что Москва в полном объёме соблюдает все долгосрочные контракты на поставки. Аналогичное заявление в середине месяца сделал и заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс.
«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», — цитировал ТАСС его заявление, сделанное в эфире болгарского телеканала bTV.
- Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии
- Reuters
- © Yves Herman
Президент России Владимир Путин ранее говорил о готовности Москвы увеличить поставки газа в Европу, если на то будет запрос.
«Если нас просят увеличить (поставки газа. — RT) ещё — мы готовы увеличить ещё. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнёры. Нет ни одного отказа. Ни одного», — подчёркивал глава РФ, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что «скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке».
Не в интересах Евросоюза
В связи с этим эксперты отмечают, что проволочки в процедуре сертификации «Северного потока — 2» не в интересах Евросоюза.
«В условиях высоченных цен на газ затягивание сертификации лишь усугубит ситуацию. Экономики стран ЕС терпят сейчас колоссальный ущерб, и Европе необходимо решать проблему дороговизны энергоносителей, а сделать это можно только с помощью России. Поэтому не думаю, что желания и соображения Украины будут услышаны», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Его мнение разделяет заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, даже если ЕК всё-таки пойдёт на затягивание процесса сертифицирования, то сделано это будет не из-за Украины.
«ЕК может замедлить процесс или заблокировать его своими действиями, но это будет сделано не потому, что так нужно Украине, а потому, что европейцы хотят иметь ещё один рычаг для торга с Россией или в дело вступило американское лобби», — сказал Гривач в комментарии RT.
Он также отметил, что Украина находится не в том положении, чтобы угрожать России, которая исходит в своих действиях из контрактных обязательств, коммерческих интересов и запросов рынка, например, по снижению выбросов и повышению надёжности поставок.
«В интересах Киева было бы попытаться наладить конструктивный диалог для продолжения сотрудничества в сфере транзита в будущем, а не выдвигать ультиматумы», — считает аналитик.
- ГТС Украины
- Reuters
- © Gleb Garanich
В связи с этим Константин Блохин назвал заявление Дмитрия Кулебы о возможных асимметричных шагах в адрес России «истерикой» и попыткой надавить на Европу и США.
«Думаю, что не будет особого ущерба для нас. К тому же прокачка газа через Украину — это дополнительная прибыль. Нам это выгодно», — сказал эксперт.
Однако, уверен он, запуск нового газопровода улучшит ситуацию и поможет сбалансировать цены в Европе. К тому же в «Северном потоке — 2» как никто заинтересована Германия, несмотря на отдельные критические высказывания ряда немецких политиков.
«Для немецкой элиты существует убеждённость в крайней важности «Северного потока — 2». К тому же в его строительство были вложены огромные суммы частных компаний, в том числе и немецких. Поэтому отказ от этого проекта нанесёт экономике Германии больший ущерб, чем все американские санкции, вместе взятые. Достроить газопровод и не использовать его, когда цены на газ сумасшедшие, — это просто преступление против здравого смысла», — резюмировал Блохин.
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