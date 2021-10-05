«Подана апелляция»: Nord Stream 2 AG оспорит решение немецкого суда по «Северному потоку — 2»
- Объекты на территории газораспределительного центра в городе Любмин
- РИА Новости
- © Дмитрий Лельчук
Оператор проекта «Северный поток — 2» подал апелляцию на решение немецкого суда, ранее отказавшегося исключить газопровод из-под действия газовой директивы ЕC. Об этом представитель компании Nord Stream 2 AG сообщил ТАСС.
«Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», — заявили в пресс-службе.
Представитель федерального суда подтвердил эту информацию.
Напомним, 25 августа суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу Nord Stream 2 AG, поданную на вынесенное ранее решение Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии, отказавшегося вывести проект из-под действия газовой директивы. Согласно действующим правилам, часть трубопровода, входящего на территорию Европейского союза, должна принадлежать не производителю энергоресурсов, а сторонней компании. В противном случае оператор обязан резервировать значительную часть мощностей для сторонних поставщиков.
Вице-спикер Госдумы VII созыва Игорь Ананских в разговоре с RT напомнил, что судебные споры по данному вопросу идут давно.
«Конечно же, глупо использовать готовый газопровод только на 50% его мощности. Поэтому консорциум компаний Nord Stream 2 AG подал иск, чтобы опротестовать решение суда по заполняемости 50% газопровода. Это логично. Особенно, учитывая стоимость газа в Европе», — отметил депутат.
При этом он выразил мнение, что эта ситуация никак не отразится на работе «Северного потока — 2».
«Он готов к работе, и вопроса о его работоспособности не стоит. Вопрос заключается в эффективности этой работы и наполняемости газопровода. Европе выгодно, чтобы газа поступало больше и цена, соответственно, уменьшилась», — отметил Ананских.
В свою очередь, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов констатировал, что в проекте «Северный поток — 2» участвуют не только Россия, но и европейские компании, а сам трубопровод полностью соответствует потребностям, которые существуют у Евросоюза.
«Он реализуется исходя из необходимости снижения затрат при транспортировке российского газа, из необходимости повышения экологических характеристик при транспортировке газа, а также из необходимости сокращения рисков, связанных с прокачкой газа по транзитным странам. Эти риски осознаются всеми основными покупателями российского газа, поэтому многие из них напрямую участвуют в реализации проекта», — заметил собеседник RT.
На этом фоне любые попытки противостоять реализации проекта, предпринимаемые некоторыми европейскими чиновниками, «изначально обречены», полагает аналитик.
«Получение разрешения на 100%-ную загрузку «Северного потока — 2» было бы, конечно, неплохим шагом, но, боюсь, наши европейские друзья не очень любят учиться на своих ошибках. Тем не менее проект будет реализован. Он уже реализован, остались лишь формальности», — подчеркнул Фролов.
- Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток — 2» в городе Любмин в Германии
- РИА Новости
- © Дмитрий Лельчук
О завершении технического этапа строительства «Северного потока — 2» в «Газпроме» и Nord Stream 2 AG сообщили 10 сентября. Заключительным элементом стало соединение секций второй нитки газопровода, идущих от берега Германии и из вод Дании, при помощи надводного захлёста.
Меньше чем через месяц, 4 октября, в пресс-службе оператора проекта сообщили о начале процедуры по заполнению газом первой нитки. «Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объёма и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования... Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются», — пояснили в компании.
Тем временем Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что все технические условия для ввода газопровода в эксплуатацию выполнены, а соответствующие подтверждения предоставлены компетентным органам.
«В этой связи не исключено, что в скором времени последует запуск одной из ниток соединительного трубопровода... По этой причине Федеральное сетевое агентство в письме от 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG немедленно предоставить информацию, а в случае необходимости — и подтверждение того, что в рамках эксплуатации соединительного трубопровода будут соблюдаться все нормы», — рассказал ТАСС представитель ведомства.
В ФСА пояснили, что речь идёт о вопросах предоставления «свободного от дискриминации доступа к сети и интеграции соединительного трубопровода в германский рынок».
Против строительства трансбалтийского газопровода, проложенного параллельно «Северному потоку», выступали несколько европейских государств и США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Противники проекта, в частности, утверждают, что он якобы угрожает энергобезопасности Европы.
При этом как российская сторона, так и немецкие, австрийские политики не раз заявляли, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, в котором заинтересована прежде всего Европа. Как отмечала в сентябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в стратегическом плане этот проект укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд. По её словам, всем оппонентам пора прекратить чинить ему препятствия: «Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода».
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