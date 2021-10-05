Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда Дюссельдорфа по «Северному потоку — 2»

Компания Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда Дюссельдорфа не освобождать трубопровод «Северный поток — 2» от требований Газовой директивы ЕС.

В компании отметили, что, соблюдая установленные сроки, подали апелляцию в Верховный федеральный суд ФРГ.

Как передаёт РИА Новости, Nord Stream 2 AG в июне 2020 года обратилась в суд Дюссельдорфа для того, чтобы оспорить аналогичное решение Федерального сетевого агентства ФРГ.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG об освобождении СП-2 от требований Газовой директивы.

В Кремле заявили, что это решение относится к категории корпоративных вопросов, и напомнили, что речь идёт о международном проекте, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.