Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда Дюссельдорфа по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Компания Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда Дюссельдорфа не освобождать трубопровод «Северный поток — 2» от требований Газовой директивы ЕС.
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда Дюссельдорфа по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

В компании отметили, что, соблюдая установленные сроки, подали апелляцию в Верховный федеральный суд ФРГ.

Как передаёт РИА Новости, Nord Stream 2 AG в июне 2020 года обратилась в суд Дюссельдорфа для того, чтобы оспорить аналогичное решение Федерального сетевого агентства ФРГ.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG об освобождении СП-2 от требований Газовой директивы. 

В Кремле заявили, что это решение относится к категории корпоративных вопросов, и напомнили, что речь идёт о международном проекте, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить