В Минэкономики ФРГ высказались о сертификации «Северного потока — 2»

Министерство экономики Германии дало свой комментарий по поводу ситуации с сертификацией газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве отметили, что сертификация газопровода не создаст угрозы поставкам газа в ФРГ.

«Федеральное Министерство экономики в своём анализе приходит к выводу, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и ЕС», — говорится в заявлении министерства.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

В начале октября в МИД России отметили, что процедуры по сертификации газопровода идут, однако трудно предвидеть, какие «юридические закорючки» могут быть использованы противниками этого проекта.