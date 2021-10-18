Достаточный объём: «Газпром» не забронировал допмощности ГТС Украины для транзита газа в Европу в ноябре

«Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, следует из данных торговых платформ. Эксперты полагают, что это коммерческое решение, обусловленное достаточными поставками в рамках действующих контрактов, которые заключила ранее компания. На этом фоне стало известно о подаче «Нафтогазом Украины» заявки на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». Тем временем оператор газопровода сообщил, что в первой нитке газопровода достигнуто давление, которое позволяет в дальнейшем приступить к транспортировке газа.

«Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь. Из данных платформы RBP следует, что «Оператор ГТС Украины» предложил на двух аукционах транзитные мощности на ноябрь в суммарном объёме около 15 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Отмечается, что торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год.

Напомним, что между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» 30 декабря 2019 года был заключён контракт на транзит российского газа. Договорённость действует до 2024 года. В середине октября вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия ведёт консультации с Германией по вопросу заключения нового контракта с Украиной на транзит газа после 2024 года.

В октябре Владимир Путин заявил, что Москва готова увеличить объёмы прокачки газа через украинскую территорию при соблюдении экономических и технологических условий. Вместе с тем российский лидер предупредил, что дальнейшее повышение объёма поставок несёт риски на фоне износа ГТС Украины. Президент упомянул, что этот показатель составляет свыше 80%.

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«Там больше увеличивать нельзя. Нам все намекают: увеличьте ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать, там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там может, если давление увеличишь, оно лопнуть вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — отметил президент в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Эксперты полагают, что «Газпром» не бронирует дополнительные объёмы через Украину, поскольку существующие заявки по контрактам не требуют использования дополнительных мощностей через украинскую территорию. Такую мысль, в частности, высказал заместитель гендиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Это чисто коммерческое решение. Потому что «Турецкий поток» вышел фактически на проектные возможности, и инфраструктура, которая в Европе развивалась от поставки газа из «Турецкого потока», ну и плюс тот спрос, который на сегодняшний день предъявляют потребители по долгосрочным контрактам, он не требует... дополнительных мощностей через Украину и, скорее всего, не потребует в ближайшем будущем», — сказал специалист в беседе с RT.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович добавил, что позиция России заключается в готовности поставить дополнительные объёмы газа, когда у РФ этот газ будет.

«Видимо, через пару недель закончится сезон закачки газа в российские хранилища, а во-вторых, мы готовы поставить с учётом новых контрактов. Например, как Венгрия заключила новый долгосрочный контракт: нам он удобен, мы понимаем, сколько газа будет востребовано, мы понимаем, сколько газа нужно будет нам подготовить для экспорта. То есть для нас долгосрочные контракты — удобный вариант», — пояснил он в беседе с RT.

Сертификация оператора «Северного потока — 2»

В то же время компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2».

«Нафтогаз» как национальная компания, возглавляющая борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» перед немецким регулятором — Федеральным агентством немецких сетей», — заявил глава компании Юрий Витренко на пресс-конференции.

По его словам, газопровод не может быть сертифицирован, поскольку «не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству», а также из-за «неконкурентных действий «Газпрома».

Глава «Нафтогаза» также отметил, что оценка решения по сертификации газопровода может занять у Еврокомиссии до четырёх месяцев.

Оператор «Северного потока — 2» на фоне этих событий сообщил об окончании процедуры по заполнению газом первой нитки газопровода. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнутого уровня давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа. При этом на второй нитке «Северного потока — 2» проведение пусконаладочных работ продолжается.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» было окончательно завершено 10 сентября. Газовая магистраль идёт из России в Германию через Балтийское море и исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, назвал действия «Нафтогаза» в сложившейся ситуации диверсией.

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По его мнению, украинская компания собирается участвовать в сертификации не для того, чтобы выяснить, соответствует ли газопровод необходимым требованиям Евросоюза.

«Нет, они подают заявку, чтобы эту сертификацию сорвать. Будет ли удовлетворена их заявка? Судя по практике польской государственной нефтегазовой компании (PGNiG. — RT), вполне возможно», — заявил эксперт в беседе с RT.

Польская компания подала аналогичную заявку, её удовлетворили, но при этом никакого влияния и решающего голоса она не получила.

«По сути, вас будут информировать, какие решения будут приняты. Вполне возможно, что (украинская сторона. — RT) в лучшем случае будет в таком положении, в худшем — ей откажут, потому что она недавно работает по европейским нормам и в принципе Украина — не член Евросоюза», — заключил Юшков.