В ФРГ рассказали о выполнении «Газпромом» обязательств по поставкам газа в Европу

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«Газпром» выполняет обязательства по поставкам газа в Германию в соответствии с контрактом, в Берлине следят за развитием ситуации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
В ФРГ рассказали о выполнении «Газпромом» обязательств по поставкам газа в Европу
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства, в том числе и «Газпром» до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства», — цитирует немецкого политика РИА Новости.

В то же время представитель Минэнерго ФРГ Сузанне Унгард сообщила о снижении заполненности газохранилищ Германии за последнюю неделю.

«Заполненность хранилищ находится на уровне около 70%, он слегка снизился... Мы исходим из того, что все поставщики будут выполнять обязательства и хранилища будут наполнятся. Мы также исходим из того, что безопасность поставок обеспечена», — сказала она.

Сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные» Роберт Хабек в эфире ARD ранее призвал власти Германии обсудить с Москвой ситуацию на европейском рынке газа.

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