В Германии предложили диалог с Россией из-за ситуации с газом в Европе

Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек в эфире ARD призвал власти Германии обсудить с Москвой ситуацию на европейском рынке газа.

Он отметил высокий спрос на газ в Европе и обвинил Россию в росте цен.

«Мы зависим от России, Россия ограничивает поставки газа. Хранилища заполнены не полностью. Правительство должно как можно скорее вступить в диалог с Россией, чтобы изменить ситуацию», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он заявил, что газопровод «Северный поток — 2» пока не могут ввести в эксплуатацию.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.

Глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, скорейший запуск газопровода смог бы повлиять на снижение цен на газ в Европе.