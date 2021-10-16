«Катастрофически низкие запасы газа»: как Украина планирует провести отопительный сезон

«Нафтогаз Украины» готов обеспечить все потребности населения страны в голубом топливе без повышения тарифов. Об этом заявил глава правления компании Юрий Витренко. Между тем, как отмечают эксперты, подготовка к отопительному сезону оказалась фактически сорвана. Так, бывший министр топлива и энергетики республики Иван Плачков прогнозирует существенный дефицит газа и, как следствие, проблемы с выработкой электроэнергии. По мнению аналитиков, предстоящей зимой рост тарифов ЖКХ на Украине неизбежен. Это, как считают политологи, в том числе может негативно отразиться на рейтингах Владимира Зеленского.

Глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании достаточно энергоресурсов для удовлетворения нужд страны. Также он исключил вероятность повышения цены на газ, пообещав, что тариф останется на прежнем уровне.

«Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что «Нафтогаз», национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 (гривны за кубометр. — RT) для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется»», — сказал Витренко в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале «Украина 24».

При этом глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков подобного оптимизма не разделяет.

По его оценкам, Украине, как и в прошлом отопительном сезоне, потребуется дополнительно около 130 млрд кубометров газа. При этом, как считает Плачков, в текущей ситуации Киев сможет достать из хранилищ только 110 млрд кубометров. В связи с этим экс-министр предположил, что «Нафтогазу» придётся «отбирать с транзита» недостающий объём.

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«Будем отбирать с транзита?.. Что мы людям объясним? Мы будем или отбирать с трубы (имеется в виду газ, который транспортируется в Европу через ГТС страны. — RT), либо должны покупать в Словакии», — заявил Плачков.

Однако если «Нафтогаз» решится на такой шаг, то, как прогнозирует экс-министр, Россия может приостановить транспортировку голубого топлива через ГТС или существенно уменьшить объём прокачки. Комментируя слова Плачкова, Витренко пообещал, что «Нафтогаз» не будет отбирать топливо, которое предназначено для европейских потребителей.

Плачков также предупредил, что нехватка газа непременно приведёт к дефициту электроэнергии.

По мнению Ивана Плачкова, единственный вариант нормального прохождения отопительного сезона — это приобретение угля в «госрезерв». В то же время он усомнился в способности компании «Укрзалізниця» перевезти необходимый объём угля в силу недостаточного количества вагонов.

«Это комплекс вопросов, организационных, которые надо решать в режиме онлайн каждый день начиная с сегодняшнего дня», — сказал Плачков.

Экс-министр назвал ситуацию для Украины «очень сложной» и потому, по его словам, на месте Витренко не стоит успокаивать людей.

Цена ожиданий

Отопительный сезон на Украине традиционно начинается в середине октября. Тепло в дома украинцев подаётся в зависимости от погодных условий и по распоряжению местных властей.

Стоит отметить, что накануне в интервью Интерфакс-Украина Витренко сообщил, что «Нафтогаз» рассматривает разные сценарии развития ситуации в отопительном сезоне 2021—2022.

«Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке (подземных газовых хранилищах, ПХГ. — RT), когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъёма; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и т.д... Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов», — сказал Витренко.

Глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко

AP

© Efrem Lukatsky

Самым худшим развитием событий, по словам главы правления «Нафтогаза», является запуск «Северного потока — 2» и прекращение транзита через украинскую ГТС. Витренко счёл такой сценарий вероятным из-за споров с «Газпромом». По его словам, российская корпорация запрещает европейским компаниям покупать газ на границе между РФ и Украиной, против чего выступает Киев.

Как отметил в беседе с RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, в данном случае Витренко пытается искусственно увязать запуск «Северного потока — 2», ситуацию с транзитом и обеспечение отопительного сезона на Украине.

«Это вещи, никак не связанные друг с другом. Рассуждения Витренко — это просто соломка, которую «Нафтогаз», да и всё руководство Украины, хочет подстелить, чтобы оправдаться за провал подготовки к отопительному сезону. Как только будет запущен СП-2, киевские власти могут сказать людям, что они мёрзнут, потому что виновата Россия», — пояснил Фролов.

По его мнению, проблемы, которые испытывает Украина в преддверии отопительного сезона, вызваны в первую очередь «бестолковой политикой» руководства страны и непрофессионализмом самого Витренко в вопросах энергообеспечения.

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«Именно на главе «Нафтогаза» лежит ответственность за закачку недостаточного объёма топлива в подземные газовые хранилища (ПХГ). Витренко, как заядлый бухгалтер, ждал, что газ подешевеет, но цены на европейских спотовых площадках взлетели», — рассуждает Фролов.

13 октября в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин заявил, что точной информации по объёмам газа в ПХГ Украины нет, но приблизительно там находится около 18 млрд кубометров.

Витренко, в свою очередь, опроверг эти данные, но вместе с тем не представил достоверную, с его точки зрения, цифру. Как предполагает Фролов, глава «Нафтогаза» мог учитывать так называемый «буферный» газ», который по техническим нормативам запрещается откачивать из ПХГ. По этой причине в России, например, объём такого топлива как раз не включается в актуальную статистику.

Также на форуме Владимир Путин обратил внимание, что значительный объём топлива в украинских ПХГ «принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным, другим». Несмотря на это, по словам российского лидера, «некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать».

«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине частными операторами, в том числе и иностранными», — сообщил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Москва готова «поставить ещё больше», но для этого должны поступать заявки.

Станция украинской ГТС

Reuters

© Gleb Garanich

«То, что говорит Витренко, противоречит здравому смыслу. На мой взгляд, он лишь пытается уйти от ответственности. Между тем все сведущие люди прекрасно понимают, что на Украине катастрофически низкие запасы газа. С ними отопительный сезон стране не пережить», — отметил Фролов.

Учитывая тяжёлую ситуацию в прошлом отопительном сезоне на Украине, эксперт допускает возможность масштабных перебоев с теплом и электричеством, а также аварий на объектах энергетической инфраструктуры Украины. Скорее всего, как прогнозирует аналитик, республике придётся покупать электроэнергию у РФ и Белоруссии и заниматься откачкой газа, предназначенного для Европы.

«Украина может кое-как продержаться в отопительный сезон, если совпадут сразу несколько факторов. Это тёплые январь, февраль и март — в эти месяцы запасы газа всегда минимальные — и существенное снижение биржевых цен на уголь и газ, что тоже маловероятно», — утверждает Фролов.

«Тяжёлые времена»

Александр Фролов уверен, что украинские власти не будут сохранять тарифы на текущем уровне в условиях глобального газового ценового ралли.

«После госпереворота Украина официально ориентируется на уровень цен на газовых биржах ЕС. Такое положение дел на руку «Нафтогазу», коррупционерам в бизнес-элите и властям, которые прикрываются лозунгами о евроинтеграции», — подчеркнул Фролов.

В комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также отметил, что в период отопительного сезона Украине не избежать внутреннего роста цен на голубое топливо.

«Впереди, по прогнозам, суровая зима, поэтому украинских потребителей ждут тяжёлые времена и существенное повышение цен на газ. Такого развития событий можно избежать, но для этого Киеву нужно заключить с Россией контракт на прямую поставку газа», — полагает Шаповалов.

По его мнению, грядущая зима станет сложным испытанием и для действующего президента. Шаповалов не исключает, что что в республике могут пройти массовые протестные акции, что создаст сложности для Зеленского как политика.

«Президент прямо не говорит, но даёт понять, что собирается на второй срок, хотя он в лучшем случае удержится в кресле до конца первого. Он не выполнил ни одного предвыборного обещания, в обществе растёт разочарование, и на всё это в скором времени наложатся огромные трудности, связанные с отопительным сезоном», — рассуждает Шаповалов.

С точки зрения политолога, грядущие проблемы с отоплением и электричеством лишний раз подтверждают отсутствие в команде Зеленского кадров, способных принимать грамотные решения в сфере госуправления.

«В окружении Зеленского не оказалось ни одного сильного политика и профессионала в какой-либо области. А репрессивный курс украинского лидера показывает, что он новичок в политике с диктаторскими замашками. Я думаю, что нынешний отопительный сезон приведёт к серьёзному снижению рейтинга и окончательно похоронит его политические амбиции», — прогнозирует Шаповалов.