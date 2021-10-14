«Выбивание компенсаций»: как Киев предлагает заключить новый договор вместо Будапештского меморандума

В Киеве рассчитывают подписать соглашение, которое заменило бы Будапештский меморандум. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко. По его словам, новый документ должен обеспечить «прямые и надёжные гарантии мира и безопасности». Будапештский меморандум был заключён в 1994 году между лидерами РФ, США, Великобритании и Украины. По его условиям, Киев отказывался от ядерного оружия взамен на обеспечение своей территориальной целостности. Однако документ не получил обязательной силы. Стремление украинского руководства заключить новый договор о гарантиях эксперты объясняют попытками Киева уйти от ответственности за несоблюдение Минских соглашений и втянуть Запад в «более активное» противостояние с РФ.

Киев настаивает на заключении международного соглашения, которое даст «прямые и надёжные гарантии мира и безопасности». Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи по вопросам разоружения.

По его словам, новый документ должен заменить Будапештский меморандум, который был заключён 5 декабря 1994 года между РФ, США, Великобританией и Украиной. В его невыполнении Витренко обвинил Москву.

«В этих условиях Украина стремится к принятию международного соглашения, которое заменило бы Будапештский меморандум и обеспечило прямые и надёжные гарантии мира и безопасности», — приводит ТАСС слова Витренко.

Стоит отметить, что Киев постоянно обращается к теме Будапештского меморандума после событий 2014 года, которые постмайданные власти расценивают как нарушение условий этого соглашения.

Напомним, документ предусматривал, что стороны будут уважать независимость и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного арсенала, который достался ей после распада СССР.

Так, на территории бывшей УССР оставались сотни боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет, запасы тактического атомного оружия, сверхзвуковые крылатые ракеты большой дальности и стратегические бомбардировщики.

Подписанию Будапештского меморандума предшествовали достигнутые в январе 1994 года договорённости лидеров РФ, США и Украины о гарантиях безопасности и экономической компенсации Киеву за согласие на полную денуклеаризацию.

Подписание Будапештского меморандума, 5 декабря 1994 года

© AP Photo/David Brauchli

В русскоязычной версии Будапештского меморандума говорилось, что Москва, Вашингтон и Лондон обязуются «воздерживаться» от военных угроз или использования силы «против территориальной целостности или политической независимости Украины» в обмен на её безъядерный статус.

Как следует из документа, в случае агрессии против Украины Россия, Соединённые Штаты и Великобритания должны «добиваться незамедлительных действий» со стороны Совета Безопасности ООН. Других механизмов военной помощи Киеву в Будапештском меморандуме не зафиксировано.

Однако документ не получил обязательной силы, так как в итоге не был ратифицирован ни одним из государств-подписантов. Несмотря на это, с 2014 года Киев регулярно сетует на его несоблюдение, обвиняя Москву в нарушении территориальной целостности страны, а США и Великобританию — в саботаже обязательств по защите Украины.

В России неоднократно называли претензии Киева беспочвенными. Так, 14 октября, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Москва не имеет отношения к политическим событиям 2014 года.

«Глубокая и катастрофическая трансформация политической системы Украины была спровоцирована внутренними политическими и социально-экономическими процессами в этой стране. Россия никакого отношения к ним, как и к их пагубным для украинского народа последствиям, не имеет», — сказал Воронцов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Будапештский меморандум не обязывал Москву «соглашаться с государственным антиконституционным вооружённым переворотом».

На Западе также не признают какие-либо претензии Украины по документу от 5 декабря 1994 года.

Утилизация бомбардировщика Ту-22М3, входившего в состав ВВС СССР

Reuters

© Gleb Garanich

Как пояснял ранее бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, участвовавший в подписании Будапештского меморандума, «гарантиями» обладают только союзники по НАТО и страны, с которыми Вашингтон заключил договоры о военной взаимопомощи (Южная Корея и Япония).

«В английском тексте меморандума присутствует слово assurances, то есть «заверения в поддержке», но не guarantees. Это важное отличие… Во-вторых, в меморандуме не был прописан механизм ответных действий, кроме обращения к Совбезу ООН, если против Украины будет применено ядерное оружие», — отметил Пайфер.

В октябре 2020 года в интервью украинскому изданию «Новое время» глава МИД республики Дмитрий Кулеба также признал, что в Будапештском меморандуме зафиксированы только «заверения, а не гарантии». По его словам, «это уже два разных совершенно юридических термина».

«План Б»

Тем не менее политологи констатируют, что Киев упорно продолжает цепляться за тему Будапештского меморандума.

В октябре прошлого года в интервью украинским телеканалам перед местными выборами президент Владимир Зеленский заявил, что «все подписанные меморандумы и договора должны выполняться». В противном случае, как сказал украинский лидер, «мы имеем право делать так, как мы считаем нужным».

Также по теме «Несоразмерность амбиций потенциалу»: как стоит воспринимать слова Зеленского о «наглой» политике Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по внешней и внутренней политике страны на выездном заседании парламентской фракции «Слуга...

Однако впоследствии Киев взял курс на заключение нового международного соглашения.

В конце мая текущего года в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский сообщил, что Киев надеется подписать с западными государствами договор, который гарантировал бы военную и энергетическую безопасность страны.

«Украина может иметь план Б, когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в чём-то условном типа Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьёзные игроки — Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью», — отметил Зеленский.

Он добавил, что у Киева «есть понимание такого плана». По его словам, если вести речь о «быстрой альтернативе», то, помимо вопросов безопасности, документ должен включать пункты о прекращении боевых действий в Донбассе. При этом вопрос территориальной целостности пока остаётся за скобками.

Ещё один вариант плана Б, о котором говорил Зеленский, заключается в принятии Украины в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Как предполагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, на Западе Киеву дали понять, что попытки реанимировать Будапештский меморандум ни к чему не приведут. В связи с этим украинские власти решили продвигать инициативы по «выбиванию компенсаций» за потерю «по вине Запада» Крыма и части Донбасса, считает политолог.

«Отсылки Киева к Будапештскому меморандуму изначально были довольно наивными. Этот документ является протоколом о намерениях, и сама Украина его даже не ратифицировала. Попытки его хоть как-то оживить были тщетными, и сейчас «наглая» дипломатия Зеленского рассчитывает найти рычаг давления на Москву», — говорит Суздальцев.

При этом эксперт считает маловероятным, что западные государства согласятся на обсуждение пунктов договора о гарантиях безопасности для Украины. По мнению Суздальцева, США и Европа не собираются брать ответственность за Украину и тем самым ещё больше обострять отношения с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский

© REUTERS/Gleb Garanich

«К тому же Киеву необходимо что-то предложить Западу в обмен на гарантии, которые он так хочет получить. Если в 1990-е годы это было ядерное оружие, то сегодня сложно представить, что Украина может дать взамен», — считает Суздальцев.

В разговоре с RT директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объяснил логику украинских властей стремлением вызвать у Запада «коллективное чувство вины» и втянуть «западных партнёров в более активное противостояние с Россией».

Кроме того, как полагает аналитик, офис президента Зеленского и МИД республики пытаются расширить «повестку дня вокруг Украины». Таким образом Киев намерен отвлечь внимание от ситуации с Минскими соглашениями.