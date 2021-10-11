«Очень плохой диагноз»: почему «Европейская солидарность» обвинила Зеленского в организации протестов против Порошенко

В ночь на 10 октября несколько десятков человек устроили акцию у загородного дома экс-президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Обуховского района. Об этом сообщили в полиции Киевской области. Депутаты партии «Европейская солидарность» и сам Порошенко назвали участников «титушками» и обвинили в организации протестов офис действующего главы государства Владимира Зеленского. Ранее СБУ заявила о намерении проверить Порошенко из-за его возможных связей с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Эксперты отмечают, что Зеленский неадекватно реагирует на критику и подавляет любую оппозицию «незаконными или силовыми» методами.

В ночь на воскресенье несколько десятков человек устроили протестную акцию у загородного дома экс-президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Обуховского района. Через некоторое время к месту событий стали подтягиваться сторонники его партии «Европейская солидарность». Об этом сообщила полиция Киевской области.

«В полночь в селе Козин началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. На месте происшествия публичный порядок обеспечивают свыше 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. Между участниками акции начался словесный конфликт, который полицейские быстро прекратили. Сейчас полиция заботится о том, чтобы действия участников митинга проходили в рамках закона», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Вместе с тем депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила, что протестующие, окружившие дом экс-президента, пытались прорваться внутрь. В своём посте в Facebook она также заявила, что участники акции — наёмные провокаторы.

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«Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные «акции», начали прорываться в дом Петра Порошенко. Неплохая картинка накануне саммита Украина — ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает «агрессивную внешнюю политику»? Забыл добавить про безумную внутреннюю», — написала Геращенко.

В свою очередь, депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале утверждал, что среди активистов было много подростков, которые якобы получили за участие в акции от 700 до 1000 гривен. После чего назвал её плохо срежиссированной провокацией, организованной офисом президента Зеленского.

Инцидент прокомментировал и сам Пётр Порошенко. На своей странице в Facebook он назвал собравшихся «русскоязычными титушками».

«Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности», — заявил бывший глава государства.

Он поблагодарил сторонников, собравшихся у его дома, и тоже возложил ответственность за организацию акции на офис президента Украины, добавив, что не боится Владимира Зеленского.

«Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что офис президента раздаёт приказы о покупке титушек, посылает их сюда, позоря Украину. Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы — боитесь нас!» — заявил Порошенко.

Взаимные обвинения

Ранее бывший украинский президент обвинил нынешнего в коррупционных преступлениях. Выступая 4 октября на согласительном совете парламента, лидер «Европейской солидарности» заявил, что Украина оказалась «под ударом» из-за действий Владимира Зеленского.

«Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалось государство Украина... из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных на Украине денег совместно со своим бизнес-партнёром господином Коломойским...» — приводит слова Порошенко «Украинская правда».

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Напомним, ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры», в котором утверждается, в частности, что Зеленский и его окружение могли быть причастны к переводу $40 млн из структур олигарха Игоря Коломойского в свои офшорные фирмы.

Однако в офисе президента Украины открестились от обвинений, пояснив, что речь в расследовании идёт о событиях 2012 года и ранее, а операции с офшорными структурами были обусловлены «особенностями рынка» того времени. Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, комментируя «Досье Пандоры», заявил, что Зеленский «безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства».

Стоит отметить, что Пётр Порошенко в бытность президентом Украины сам оказался замешан в офшорном скандале. В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал так называемое «Панамское досье», в котором утверждалось, что Порошенко выводил средства с Украины с помощью фирм в офшорной зоне Британских Виргинских Островов.

В то же время глава СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство проверит экс-президента и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву на причастность к делу одного из лидеров «Оппозиционной платформы» — Виктора Медведчука.

Последнему ранее было объявлено новое подозрение — в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

«На сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другой вариант, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможен», — заявил Баканов.

Тогда же СБУ обнародовала записи разговоров Медведчука, в которых фигурирует имя Порошенко. По версии ведомства, Медведчук якобы помог сорвать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы вместо этого продавать уголь, добываемый в неподконтрольном украинским властям Донбассе.

В свою очередь, в пресс-службе «Европейской солидарности» заявили, что Порошенко категорически отвергает обвинения в сговоре с Медведчуком и считает их «чёрным пиаром против политических оппонентов».

По словам источника RT в партии «Европейская солидарность», окружение Зеленского ненавидит Петра Порошенко.

«Они ищут возможность привлечь его к уголовной ответственности, ищут любые возможности для открытия новых дел. А подобные акции под домом бывшего президента — это попытка его запугать. Зеленский очень хочет выиграть следующие выборы, но Порошенко — его реальный конкурент», — считает депутат.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время рассмотрения ходатайства о продлении ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева

РИА Новости

В свою очередь, собеседник RT в украинском кабмине отметил, что Зеленский хочет полностью зачистить политическое поле от оппозиции — как от пророссийской в лице Медведчука, так и от проевропейской в лице Порошенко.

«Зеленский очень боится протестных настроений. В стране много людей с оружием и боевым опытом, и многие из них ориентируются на Порошенко. Я думаю, что акция в Козине — это «привет» экс-президенту, которому намекают, что не нужно организовывать эти протесты. То же самое касается, кстати, и Виктора Медведчука, которому намекают, что лучше бы ему покинуть территорию Украины. Зеленский зачищает информационное поле, конкурентов и хочет сконцентрировать власть в своих руках», — полагает чиновник.

«Диктатура» по Зеленскому

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», Владимир Зеленский выбирает авторитарный стиль управления из-за провала своей внешней политики.

«Зеленский так и не нашёл общего языка с администрацией Джо Байдена, с которой хорошо дружил Порошенко. Думаю, он искренне переживает, что на следующих выборах американцы поддержат его конкурента и тогда отвечать за содеянное придётся ему самому», — предположил собеседник RT.

Комментируя ситуацию с акцией протеста у дома Порошенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что вряд ли давление на Медведчука и Порошенко можно считать осмысленной кампанией по консолидации власти со стороны Зеленского.

Пётр Порошенко

AP

© Efrem Lukatsky

«Это, скорее, реакция на возникающие трудности. В стране очень нестабильная ситуация, правительство фактически не владеет ею и не старается как-то это исправить», — пояснил эксперт.

Естественно, это порождает достаточно резкую критику правительства и президента, добавил Ищенко.

«Зеленский в силу своей неадекватности критику воспринимать не привык, он сразу же начинает подавлять её силовым путём. А поскольку оснований для подобного подавления любой оппозиции, даже пророссийской, у него нет, то, соответственно, Зеленский идёт на нарушение законов и Конституции. Но он этого даже не понимает», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, окружение Зеленского старается извлечь из своего положения максимальную выгоду и поэтому потакает подобным решениям, добавил Ищенко.

«Всё его окружение примерно такое же и к тому же ещё немного зарабатывает на ситуации. По этой причине они движутся в одном направлении — сохранения власти, что приводит к её консолидации в одних руках», — пояснил эксперт, добавив, что «украинская политическая система полностью деградировала».

Украинская политика в целом превратилась в череду взаимных провокаций и обвинений в адрес друг друга, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Это носит уже настолько фарсовый характер, что и сами украинцы относятся к этому не очень-то серьёзно. В то же время, когда в стране в целом не хватает конструктивной повестки, каких-то достижений, подобные политические дрязги «со спецэффектами» необходимы, чтобы как-то развлекать и отвлекать население», — сказал политолог.

По его мнению, Зеленский намерен полностью зачистить политическое поле от всех возможных конкурентов.

«Фактически он пытается стать диктатором — он уже поставил себя над законом и над классическими правовыми процедурами, которые признаются во всём мире и на Западе, куда Украина стремится», — считает эксперт.

Деградация украинской государственности очевидна всем сторонним наблюдателям, уверен Олег Неменский.

«Сама убеждённость нынешнего президента в том, что он ничего не может сделать, не нарушив закон, и что для реализации программы большой приватизации необходима диктатура, необходимо подавить всю оппозицию, показывает, что украинская государственность не сложилась и не работает как цивилизованная правовая система», — подчеркнул аналитик.

При этом разочарование в Зеленском всей политической элиты Украины вполне очевидно, включая даже всех новых людей, пришедших в политику на «зелёной волне», добавил Неменский.

«В целом это очень плохой диагноз всей украинской государственности, которая вместо укрепления приходит, наоборот, во всё более печальное состояние», — заключил эксперт.