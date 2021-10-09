Порошенко отверг утверждения о его сговоре с Медведчуком

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко отверг утверждения о якобы его сговоре с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.
Порошенко отверг утверждения о его сговоре с Медведчуком
  • globallookpress.com
  • © Petro Poroshenko

Об этом сообщила пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Пётр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и чёрным пиаром против политических оппонентов», — отмечается в заявлении.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ведомство попросит об аресте украинского политика Виктора Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.

В ОПЗЖ заявили, что новые подозрения по делу против главы политсовета партии Медведчука являются «фальшивыми и безосновательными».

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