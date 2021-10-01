«Изучим историю этого человека»: МИД ФРГ отреагировал на намерение установить в Киеве памятный знак Багазию

В МИД Германии ответили на запрос RT о намерении установить в Киеве памятный камень Владимиру Багазию, который считается соучастником убийств евреев в украинской столице во время нацистской оккупации. В ведомстве подчеркнули, что серьёзно относятся к заявлениям о причастности Багазия к холокосту и МИД «изучит историю этого человека». Монумент должен был стать одним из так называемых камней преткновения, которые увековечат память погибших и выживших в Бабьем Яре 29—30 сентября 1941 года.

МИД Германии в ответ на запрос RT прокомментировал информацию о том, что посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен должна была принять участие в открытии памятного знака высокопоставленному члену Организации

украинских националистов (ОУН)* Владимиру Багазию, который был бургомистром Киева в 1941—1942 годах во время нацистской оккупации и считается соучастником убийств евреев в Киеве.

Как сообщил ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, немецкое посольство в Киеве совместно с Украинским центром изучения истории холокоста и мэрией Киева 30 сентября намеревались открыть памятный знак Багазию.

«В Киеве на улице Братской (на Подоле, в центральном районе Киева) будет установлен камень в честь нацистского коллаборанта Багазия», — сообщил он.

Долинский обратил внимание, что Багазий был

причастен к холокосту и непосредственно вовлечён в организацию массового убийства в Киеве «до 100 тыс.» евреев. По словам главы комитета, Багазий также занимался грабежом еврейского имущества и раздавал квартиры убитых евреев.

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркнули, что очень серьёзно относятся к заявлениям о причастности Багазия к холокосту, в связи с чем ведомство совместно с Украинским центром изучения истории холокоста и другими специалистами «изучит историю этого человека».

Говоря о памятных мероприятиях, в МИД ФРГ рассказали, что с 30 сентября по 8 октября в Киеве будут установлены десять так называемых камней преткновения, чтобы почтить память погибших и выживших в Бабьем Яре 29—30 сентября 1941 года. В частности, один из камней будет установлен в честь православного священника, спасавшего евреев и убитого в Бабьем Яре в ноябре 1941 года, отметили в ведомстве.

В ближайшие несколько месяцев будет установлено около 80 таких камней, а людей, чью память увековечат таким образом, выбирают исследовательские группы, включающие в себя школьников и студентов, при образовательной и научной поддержке Украинского центра изучения истории холокоста, рассказали в министерстве.

«Приняли во внимание споры вокруг фигуры Владимира Багазия. Сейчас его биография убрана с сайта проекта. Установка камня преткновения в память о г-не Багазии в настоящее время не планируется», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Камни преткновения — проект Украинского центра изучения истории холокоста, финансируемый посольством Германии в Киеве.

РИА Новости

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Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с RT высказал мнение, что намерение Киева открыть памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию свидетельствует о деградации Украины.

«Это уже ни в какие ворота не лезет — увековечивание памяти преступников, на которых море крови и тысячи убитых. По-моему, они в этой инициативе превзошли сами себя», — отметил он.

«Тот же человек, который был инициатором установления этого так называемого памятного знака убийце, он призывает прийти всех к Бабьему Яру и вспомнить жертв. То есть вспомнить жертв, убитых тем человеком, которому он хотел поставить памятник. Такие вещи надо приравнивать к террористической угрозе и действовать соответствующим образом с теми людьми и режимами, которые транслируют подобное», — заключил Дудчак.

Также по теме «Знаковая точка памяти о жертвах нацизма»: 80 лет назад гитлеровцы начали массовые расстрелы в Бабьем Яре 80 лет назад в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы советских граждан. В первую очередь гитлеровцы стремились...

29 сентября 1941 года в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массово расстреливать евреев, собранных там по приказу оккупационных властей.

Убийства в Бабьем Яре и находящемся рядом с ним Сырецком лагере смерти продолжались около двух лет, однако самые массовые расстрелы произошли в конце сентября — начале октября 1941-го. Согласно наиболее распространённой версии, только 29—30 сентября 1941 года здесь были убиты около 34—35 тыс. человек, включая женщин и детей.

В Бабьем Яре евреев заставляли раздеться, а потом передавали их расстрельным командам — людям велели лечь на землю, после чего убивали выстрелами в затылок.

По словам историков, нацисты изначально планировали в первые дни казней уничтожить несколько тысяч человек, но когда поняли, что собрали в Бабьем Яре десятки тысяч евреев, к убийствам были привлечены дополнительные силы. По словам историков, избежать смерти в Бабьем Яре удалось единицам.

* Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).