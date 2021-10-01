«Изучим историю этого человека»: МИД ФРГ отреагировал на намерение установить в Киеве памятный знак Багазию
- Посольство Германии в Киеве
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МИД Германии в ответ на запрос RT прокомментировал информацию о том, что посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен должна была принять участие в открытии памятного знака высокопоставленному члену Организации
украинских националистов (ОУН)* Владимиру Багазию, который был бургомистром Киева в 1941—1942 годах во время нацистской оккупации и считается соучастником убийств евреев в Киеве.
Как сообщил ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, немецкое посольство в Киеве совместно с Украинским центром изучения истории холокоста и мэрией Киева 30 сентября намеревались открыть памятный знак Багазию.
«В Киеве на улице Братской (на Подоле, в центральном районе Киева) будет установлен камень в честь нацистского коллаборанта Багазия», — сообщил он.
Долинский обратил внимание, что Багазий был
причастен к холокосту и непосредственно вовлечён в организацию массового убийства в Киеве «до 100 тыс.» евреев. По словам главы комитета, Багазий также занимался грабежом еврейского имущества и раздавал квартиры убитых евреев.
В Министерстве иностранных дел Германии подчеркнули, что очень серьёзно относятся к заявлениям о причастности Багазия к холокосту, в связи с чем ведомство совместно с Украинским центром изучения истории холокоста и другими специалистами «изучит историю этого человека».
Говоря о памятных мероприятиях, в МИД ФРГ рассказали, что с 30 сентября по 8 октября в Киеве будут установлены десять так называемых камней преткновения, чтобы почтить память погибших и выживших в Бабьем Яре 29—30 сентября 1941 года. В частности, один из камней будет установлен в честь православного священника, спасавшего евреев и убитого в Бабьем Яре в ноябре 1941 года, отметили в ведомстве.
В ближайшие несколько месяцев будет установлено около 80 таких камней, а людей, чью память увековечат таким образом, выбирают исследовательские группы, включающие в себя школьников и студентов, при образовательной и научной поддержке Украинского центра изучения истории холокоста, рассказали в министерстве.
«Приняли во внимание споры вокруг фигуры Владимира Багазия. Сейчас его биография убрана с сайта проекта. Установка камня преткновения в память о г-не Багазии в настоящее время не планируется», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Камни преткновения — проект Украинского центра изучения истории холокоста, финансируемый посольством Германии в Киеве.
- РИА Новости
- © Стрингер
Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с RT высказал мнение, что намерение Киева открыть памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию свидетельствует о деградации Украины.
«Это уже ни в какие ворота не лезет — увековечивание памяти преступников, на которых море крови и тысячи убитых. По-моему, они в этой инициативе превзошли сами себя», — отметил он.
«Тот же человек, который был инициатором установления этого так называемого памятного знака убийце, он призывает прийти всех к Бабьему Яру и вспомнить жертв. То есть вспомнить жертв, убитых тем человеком, которому он хотел поставить памятник. Такие вещи надо приравнивать к террористической угрозе и действовать соответствующим образом с теми людьми и режимами, которые транслируют подобное», — заключил Дудчак.
29 сентября 1941 года в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массово расстреливать евреев, собранных там по приказу оккупационных властей.
Убийства в Бабьем Яре и находящемся рядом с ним Сырецком лагере смерти продолжались около двух лет, однако самые массовые расстрелы произошли в конце сентября — начале октября 1941-го. Согласно наиболее распространённой версии, только 29—30 сентября 1941 года здесь были убиты около 34—35 тыс. человек, включая женщин и детей.
В Бабьем Яре евреев заставляли раздеться, а потом передавали их расстрельным командам — людям велели лечь на землю, после чего убивали выстрелами в затылок.
По словам историков, нацисты изначально планировали в первые дни казней уничтожить несколько тысяч человек, но когда поняли, что собрали в Бабьем Яре десятки тысяч евреев, к убийствам были привлечены дополнительные силы. По словам историков, избежать смерти в Бабьем Яре удалось единицам.
* Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).