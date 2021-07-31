«Нужно помнить всех жертв идеологии нацизма»: как холокост изменил послевоенный мир

31 июля 1941 года вице-фюрер Третьего рейха Герман Геринг поручил начальнику полиции безопасности Рейнхарду Гейдриху разработать план мероприятий по «окончательному решению еврейского вопроса». Такой формулировкой нацистское руководство Германии обозначало политику геноцида евреев, которая в мировой истории известна как холокост. Жертвами массовых убийств, совершённых в 1941—1945 годах нацистами и их сподвижниками, стали несколько миллионов евреев, проживавших на оккупированных территориях. По словам историков, холокост был неотъемлемой частью расовой политики нацистов, но не «изолированным явлением»: гитлеровцы также уничтожали славян, цыган и представителей других национальностей. Эксперты отмечают, что в послевоенном мире реакцией на преступления фашистов стало принципиально новое отношение к защите прав человека на международном уровне.

31 июля 1941 года вице-фюрер Третьего рейха Герман Геринг поручил начальнику главного управления имперской безопасности Рейнхарду Гейдриху разработать план мероприятий «по окончательному решению еврейского вопроса». Именно с этой даты в современной историографии принято отсчитывать начало организованных массовых убийств евреев на территории Германии и на захваченных нацистами землях.

«Неполноценные люди»

По словам историков, негативное отношение к евреям и представителям ряда других народов начало формироваться у немецких националистов ещё в XIX веке. На фоне поражения в Первой мировой войне антисемитские и ксенофобские настроения в Германии лишь обострились. Сторонники правой идеологии пытались объяснить проблемы в стране «происками» евреев и иностранцев. При этом использовались труды ряда националистически настроенных европейских философов, социологов и историков, деливших народы на «высшие» и «низшие». Эти взгляды разделяли в том числе и сторонники Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

«Согласно нацистской расовой теории, человечество делилось на расы, одни из которых считались ценными, другие малоценными, а третьи и вовсе опасными. В самом низу этой иерархии, по мнению нацистских вождей, находились евреи. Ситуация усугублялась ещё и тем, что в рамках нацистской идеологии евреи ассоциировались с коммунизмом», — напомнил в интервью RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

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Как отметил в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, по мнению нацистских идеологов, позитивными качествами в наибольшей мере были наделены представители так называемой нордической расы — «арийцы», пришедшие из Северной Европы, а негативными — преимущественно выходцы из Азии и особенно евреи.

«Расовая политика нацистов была сформулирована в 1920-е годы, а после прихода в 1933 году к власти Адольфа Гитлера она стала доминирующей в жизни Германии», — подчеркнул в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

По словам Дмитрия Суржика, уже 1 апреля 1933 года нацисты устроили бойкот принадлежащих евреям предприятий, а спустя неделю «неарийцам» запретили быть госслужащими. Затем евреев отстранили от работы в медицинских учреждениях и юридической практике, а также ввели ограничения на образовательную деятельность. Далее последовал запрет на редакторское дело и службу в армии.

«Хрустальная ночь», Берлин, 1938 г.

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«Расовая теория была официально введена в школе, немцев с детского возраста приучали верить в то, что евреи и другие «неарийцы» — это неполноценные люди», — рассказал эксперт.

На новый уровень антисемитская политика вышла в 1935 году, когда на «имперском партийном съезде» в городе Нюрнберге были приняты законы о немецких гражданах и о защите «немецкой крови и чести». Евреи официально лишались права голоса и возможности занимать какие-либо государственные и общественные должности, а также более не могли вступать в брак или интимные отношения с «арийцами».

В 1938 году нацисты перешли к политике вытеснения евреев с территории Германии. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года бойцы СА, СС и гитлерюгенда устроили погром, известный как «Хрустальная ночь», в ходе которого 91 еврей был убит, сотни ранены, около 30 тыс. отправлены в концлагеря. Разгрому подверглись 267 синагог, 7,5 тыс. коммерческих помещений и сотни жилых домов.

«Хрустальная ночь», Берлин, 1938 г.

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По словам историков, изначально нацисты намеревались выселить евреев из Европы, однако с 1939 года начали обсуждаться планы их физического уничтожения. После начала Второй мировой войны евреев стали свозить в созданные на польских землях гетто — изолированные районы населённых пунктов, напоминавшие концлагеря.

Как отмечают эксперты, дата, когда было принято решение о массовом уничтожении евреев нацистами, до сих пор провоцирует споры в исторической среде.

«Полагаю, что это было связано с разработкой планов войны против Советского Союза. 23 мая 1941 года нацисты создали экономический штаб-пост и приняли директиву по экономической политике на оккупированных территориях, подразумевавшую их разграбление и неминуемую смерть от голода 20—30 млн человек. Согласование этого плана нацистской верхушкой сняло некие психологические барьеры по массовому уничтожению гражданских лиц. И принципиальное решение о проведении массовых убийств евреев и славян, по моему мнению, могло быть принято на совещании в замке Вевельсбург 15 июня 1941 года», — рассказал в интервью RT историк Егор Яковлев.

Гитлер, Геринг и Гейдрих

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По словам Дмитрия Суржика, ещё перед нападением на СССР нацисты создали предназначенные для уничтожения гражданского населения и подчинявшиеся службе безопасности СД айнзацгруппы — нацистские эскадроны смерти, в состав которых, помимо сотрудников самой СД, входили служащие гестапо, уголовной полиции, полиции порядка и войск СС.

31 июля 1941 года вице-фюрер и вице-канцлер Третьего рейха Герман Геринг направил начальнику полиции безопасности и СД Рейнхарду Гейдриху документ, в котором приказывал ему подготовить план мероприятий по «окончательному решению еврейского вопроса». Как отмечают историки, за этой формулировкой скрывалось указание приступить к массовому уничтожению еврейского населения.

«Евреи стали первой жертвой»

Погромы, грабежи и стихийные убийства еврейского населения на оккупированных советских территориях начались фактически сразу же после нападения Германии на СССР. Так, масштабный погром, в ходе которого погибли несколько тысяч евреев, произошёл в конце июня — начале июля 1941 года во Львове. Массовые убийства происходили в Прибалтике. Исполнителями, а зачастую и инициаторами убийств и пыток выступали местные коллаборационисты — члены ОУН и прибалтийских националистических организаций.

Помимо Польши, нацисты начали создавать гетто также в оккупированных регионах Советского Союза. По словам Егора Яковлева, узников гетто морили голодом: привлекая их к изнурительным работам, нацисты выделяли им объём продуктов, недостаточный для поддержания жизнедеятельности. А осенью 1941 года в концлагере Освенцим были проведены первые опыты по умерщвлению людей с помощью отравляющего газа «Циклон Б».

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20 января 1942 года в ходе проведённого Гейдрихом в берлинском районе Ванзе совещания были согласованы технические аспекты «окончательного решения еврейского вопроса». Лицом, ответственным за уничтожение евреев, стал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Массовые убийства приняли системный характер.

«Мотивация у нацистов была двойная — идеологическая и экономическая. С одной стороны, они убивали «расовых врагов», а с другой — людей, потреблявших еду, которая должна была принадлежать немцам», — подчеркнул Егор Яковлев.

Как напоминают историки, жертвами нацистских преступников становились не только евреи, но и славяне, цыгане, а также советские военнопленные любых национальностей. При этом массовые убийства совершались не только в специальных лагерях смерти, но и непосредственно возле населённых пунктов, в которых люди жили, либо в гетто. Нацисты и коллаборационисты расстреливали людей, забрасывали их гранатами, убивали своих жертв с использованием машин-«душегубок» и холодного оружия. В ряде случаев людей, включая детей, живыми закапывали в землю. Одним из самых известных мест массового уничтожения гражданского населения на оккупированных нацистами территориях стало киевское урочище Бабий Яр. Здесь гитлеровцы и коллаборационисты убили около 150 тыс. человек.

Нацисты конвоируют еврейских детей в концлагерь Хелмно

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По словам историков, после того, как содержание гетто утрачивало для нацистов экономический смысл, их жителей вывозили из населённых пунктов и уничтожали.

«Важно понимать, что холокост не был изолированным явлением. Евреи стали лишь первой жертвой нацистов, но не единственной. Чуть выше них в нацистской иерархии располагались славяне, которых тоже планировалось уничтожать массово. Просто евреев начали массово убивать сразу, а русских, украинцев, белорусов — чуть попозже, но их также уничтожили миллионы», — подчеркнул Александр Дюков.

Нацисты ведут евреев в газовые камеры

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Как отмечают эксперты, в 1941—1945 годах в концлагерях, в ходе погромов, во время ликвидации гетто и при массовых расстрелах нацисты убили не менее 6 млн евреев, в том числе около 1 млн детей.

«Холокост — это невероятная трагедия, о которой помнит всё человечество. Однако нельзя забывать и об убитых нацистами миллионах советских граждан других национальностей, о которых в мире, к сожалению, вспоминают реже. А ведь помнить нужно всех жертв человеконенавистнической идеологии нацизма», — говорит Дюков.

Бабий Яр

© collections.ushmm.org

По его словам, осознание преступлений нацистов изменило послевоенный мир.

«Нацисты перенесли в Европу колониальные практики XIX века. Точно так же, как колонизаторы уничтожали туземцев в далёких странах, нацисты в ХХ веке убивали жителей Европы», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, реакцией на преступления фашистов стало принципиально новое отношение к защите прав человека и другим гуманитарным вопросам на международном уровне.

«Сегодня историческая память о холокосте является общей памятью о жертвах нацистского режима. Это общая боль, заставляющая изучать и пресекать механизмы пропаганды ненависти и утраты человечности в наши дни», — резюмировал Дмитрий Суржик.