«Знаковая точка памяти о жертвах нацизма»: 80 лет назад гитлеровцы начали массовые расстрелы в Бабьем Яре

80 лет назад в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы советских граждан. В первую очередь гитлеровцы стремились уничтожить евреев, проживавших в Киеве и его окрестностях. Жертвами также стали военнопленные, коммунисты, подпольщики, цыгане и другие неугодные Третьему рейху. Согласно различным оценкам, в 1941—1943 годах в районе Бабьего Яра нацисты уничтожили от 50 до 200 тыс. человек. Гитлеровским палачам помогали коллаборационисты из числа украинских националистов. Историки называют трагедию Бабьего Яра одним из символов нацистской жестокости.

29 сентября 1941 года в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массово расстреливать евреев, собранных в этом районе столицы Украинской ССР по приказу оккупационных властей. Убийства в Бабьем Яре и находящемся рядом с ним Сырецком лагере смерти продолжались около двух лет, однако наиболее массовые расстрелы произошли в конце сентября — начале октября 1941-го. Историки называют трагедию Бабьего Яра одним из наиболее символичных массовых убийств времён начала холокоста.

Идеология ненависти

«В рамках человеконенавистнической идеологии нацизма евреи считались абсолютным врагом, недочеловеками. В евреях нацисты видели врагов одновременно расовых, идеологических и военных», — рассказал в беседе с RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

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По словам историков, расовая политика нацистов была сформулирована ещё в 1920-е годы, а после прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии в 1933-м она стала доминирующей в стране. Два года спустя нацисты приняли законы, официально ограничивающие права евреев. В ноябре 1938 года гитлеровцы устроили массовый погром, известный как Хрустальная ночь. Были разгромлены тысячи коммерческих объектов по всей Германии, по меньшей мере 91 еврей погиб, около 30 тыс. были отправлены в концлагеря. Вскоре нацисты приступили к обсуждению вопроса о полной физической ликвидации евреев.

Как отмечают эксперты, в 1941 году, незадолго до нападения на СССР, нацистское командование разработало экономическую политику, подразумевающую разграбление захваченных территорий, и создали айнзацгруппы — специальные карательные подразделения для уничтожения советских граждан, состоявшие из сотрудников СД, гестапо, уголовной полиции, полиции порядка и войск СС.

«Отношение к евреям как к тотальному врагу было положено в основу деятельности айнзацгрупп. Убийства евреев начались практически одновременно с нападением на Советский Союз», — отметил Дюков.

31 июля 1941 года вице-фюрер и вице-канцлер Третьего рейха Герман Геринг подготовил предписание о разработке планов «окончательного решения еврейского вопроса».

Хрустальная ночь

© PD at National Archives and Records Administration

19 сентября нацистские войска вступили в Киев. Вместе с передовыми армейскими частями в город вошёл отряд зондеркоманды 4а из состава айнзацгруппы «С». Основные силы зондеркоманды в это время начали массовое убийство евреев в Житомире и прибыли в Киев несколькими днями позже. Кроме того, в Киев были переброшены немецкие полицейские силы и коллаборационистские отряды, укомплектованные членами Организации украинских националистов*. К концу сентября в оккупированном городе было сконцентрировано около 1,5 тыс. эсэсовцев и нацистских полицейских. Сразу после вступления нацистов в Киев начались аресты и нападения на евреев.

24 сентября 1941 года в столице Украинской ССР было взорвано несколько зданий, в которых находились органы оккупационной администрации. Имена организаторов взрывов до сих пор доподлинно неизвестны. Высказываются предположения, что мины могли заложить отступавшие части Красной армии или подчинявшиеся НКВД подпольщики. Существует даже версия, что некоторые взрывы могли быть провокацией нацистов.

«Сейчас можно часто услышать утверждения, что убийства евреев в Бабьем Яре якобы были ответом нацистов на взрывы в центре Киева. Но это абсурд. Массовые убийства евреев на оккупированных территориях к тому моменту шли уже полным ходом. Поэтому взрывы стали лишь поводом для и без того запланированных в Киеве расстрелов евреев, мотивированных идеологической ненавистью к отдельной нации», — подчеркнул Александр Дюков.

Действия нацистских айнзацгрупп на Украине

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27 сентября 1941 года, согласно отчётам нацистов, в Киеве были убиты несколько подпольщиков и политруков из числа советских военнопленных. Кроме того, согласно ряду свидетельств, в этот же день (по некоторым данным — в октябре) в Бабьем Яре нацисты убили 752 пациента киевской психиатрической больницы. Одновременно гитлеровцы распространяли в Киеве объявления, содержащие требования к проживавшим в городе евреям явиться к восьми часам утра 29 сентября в урочище Бабий Яр с деньгами, ценными вещами, документами и тёплой одеждой. Многие евреи думали, что их вызывают для переписи и отправки в другие города.

«Заставляя людей собираться в Бабьем Яре, нацисты использовали методы террора и ложной надежды. Тем, кто не придёт, угрожали расстрелом. Поэтому многие из евреев, которые собирались идти в урочище, верили в то, что, выполняя приказ нацистов, они смогут спастись», — рассказал RT заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк.

С 28 сентября (некоторые очевидцы утверждают, что с 20 сентября) 1941 года в Бабьем Яре нацисты начали расстреливать советских военнопленных.

Массовые убийства

Утром 29 сентября в Бабьем Яре начали собираться евреи. Тех, кто не хотел идти сам, гнали в урочище нацистские полицейские и коллаборационисты.

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«Мы с коллегами в своё время интервьюировали последних очевидцев, которые в подростковом возрасте стали свидетелями преступлений в Бабьем Яре. Некоторые из них видели колонны людей, которых гнали на смерть. Они отмечали, что от карателей можно было услышать украинскую речь, причём с непривычным для Киева западноукраинским акцентом. Это были представители мельниковской фракции ОУН, из которых сформировали полицейские подразделения», — рассказал Дюков.

В Бабьем Яре евреев заставляли раздеться, а потом передавали их расстрельным командам из числа бойцов войск СС, зондеркоманды 4а и 45-го полицейского батальона. Людей заставляли лечь на землю, после чего убивали выстрелами в затылок.

По словам историков, нацисты изначально планировали в первые дни казней уничтожить несколько тысяч человек, однако, когда поняли, что собрали в Бабьем Яре десятки тысяч евреев, к убийствам были привлечены дополнительные силы. Александр Дюков отметил, что роль украинских коллаборационистов в этой трагедии была «подсобной».

«Историки склоняются к тому, что непосредственно расстреливали евреев в Бабьем Яре немцы, а местные полицаи оказывали им помощь: конвоировали, караулили, избивали, подвергали издевательствам обречённых людей. На этом фоне уже не столь принципиально, кто непосредственно нажимал на спусковой крючок», — заявил Константин Пахалюк.

Подготовка к убийствам в Бабьем Яре

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Данные о количестве жертв убийств в Бабьем Яре разнятся. Однако, согласно наиболее распространённой версии, только 29—30 сентября 1941 года здесь были убиты около 34—35 тыс. человек, включая женщин и детей. Об этом свидетельствуют в том числе нацистские отчёты. Согласно данным польских подпольщиков, около 3 тыс. маленьких детей были убиты украинскими коллаборационистами при помощи дубинок.

Убийства продолжились в октябре 1941 года. В гитлеровских отчётах упоминаются «акции по военному обычаю» 1, 2, 8 и 11 октября — так в донесениях маскировались расстрелы евреев.

Убийства в Бабьем Яре

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© Hulton Archive

В конце 1941 года (по другим данным — весной 1942 года) в районе Бабьего Яра был создан Сырецкий лагерь смерти, в который нацисты отправляли советских военнопленных, подпольщиков, коммунистов и других неугодных лиц. Концлагерь функционировал до 1943 года. За этот период в нём были убиты свыше 100 тыс. человек. Когда к Киеву подошли советские войска, нацисты заставили выживших узников выкапывать из рвов и сжигать останки убитых людей.

По словам историков, избежать смерти в Бабьем Яре удалось единицам. А 29 сентября 1943-го узники Сырецкого лагеря, которых заставляли сжигать тела убитых, подняли восстание против нацистов. Большинство его участников погибли, однако 18 узникам удалось бежать.

«Бабий Яр — это характерное проявление общей политики нацизма. В первые послевоенные годы тот факт, что в Бабьем Яре пострадало прежде всего еврейское население, отошёл, к сожалению, на второй план. Однако со временем об этом стали говорить чаще, в Бабьем Яре были установлены памятники», — рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Убийства в Бабьем Яре

© AP

По словам Константина Пахалюка, причиной, приведшей к преступлениям в Бабьем Яре, стало наличие нацистской логики восприятия мира, согласно которой люди определённой национальности якобы представляли угрозу для гитлеровцев и поэтому их нужно было уничтожить.

«Преступления Бабьего Яра — это одно из наиболее массовых убийств периода начала холокоста. Таких преступлений в большом городе ещё никогда ранее не происходило. Сегодня это знаковая точка памяти о жертвах нацизма», — подытожил Александр Дюков.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).