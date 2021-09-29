Политолог Дудчак прокомментировал планы установить памятный знак коллаборанту Багазию в Киеве

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение, что в Киеве планировали открыть памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию.

«Это уже ни в какие ворота не лезет — увековечивание памяти преступников, на которых море крови и тысячи убитых. По-моему, они в этой инициативе превзошли сами себя», — считает политолог.

По его мнению, данная инициатива свидетельствует о деградации Украины.

«Тот же человек, который был инициатором установления этого так называемого памятного знака убийце, он призывает прийти всех на Бабий Яр и вспомнить жертв. То есть вспомнить жертв, убитых тем человеком, которому он хотел поставить памятник. Это говорит об ужасной деградации Украины. В политическом смысле, в общественном, да в каком угодно. Такие вещи надо приравнивать к террористической угрозе и действовать соответствующим образом с теми людьми и режимами, которые транслируют подобное», — заключил Дудчак.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, посольство ФРГ и мэрия Киева планировали установить памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийств евреев Киева, члену Организации украинских националистов*, бургомистру Киева в 1941—1942 годах Владимиру Багазию.

Правозащитник рассказал, что памятный знак планировали установить к 80-летию массовых расстрелов в Бабьем Яре в рамках международного проекта под названием «Камни преткновения», который призван почтить жертв нацизма.

29 сентября Долинский заявил, что установка памятного знака Багазию не состоится. По его словам, на месте информации в интернете об установке памятного знака Багазию появилась «ошибка 404», а также исчезла метка с интерактивной карты проекта.

* Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).