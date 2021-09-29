Политолог Мезюхо прокомментировал принятие на Украине стратегии «деоккупации Крыма»

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что на Украине утвердили стратегию «деоккупации Крыма».

«На самом деле любая стратегия по так называемой деоккупации Крыма — это пустопорожняя затея... Любые антикрымские проекты на Украине носят русофобский характер и имеют совершенно другие цели. Они продвигаются для того, чтобы выпрашивать у Запада финансовые ресурсы», — считает политолог.

Он отметил, что Украина «уже давно монетизировала свою антироссийскую деятельность».

«Антикрымские инициативы носят пропагандистский характер и используют тему Крыма для отвлечения собственного населения от текущих социально-экономических проблем. Используя тему Крыма, Киев пытается укрепить внешнеполитические связи (президента Украины Владимира) Зеленского с другими мировыми лидерами», — заключил Мезюхо.

Ранее стало известно, что правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма».

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что эта стратегия является «комплексной дорожной картой и содержит детальные шаги по деоккупации».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.