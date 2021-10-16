«Нафтогаз» заявил о достаточном количестве запасов газа на Украине для нужд людей

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Глава правлении компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в стране имеется достаточное количество газа, чтобы обеспечить все нужды населения.
«Нафтогаз» заявил о достаточном количестве запасов газа на Украине для нужд людей
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что «Нафтогаз», национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что с бюджетными организациями в этом вопросе «ситуация сложная».

Также, по его словам, в украинских хранилищах 10—15% газа принадлежит нерезидентам.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить договор на транзит газа через территорию Украины, но нужно всё считать. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, при каком условии российская сторона увеличит транзит газа через Украину в ЕС.

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