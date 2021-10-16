В России зафиксировали рекорд по потреблению газа на внутреннем рынке

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В 2021 году в России зафиксирован рекорд потребления газа на внутреннем рынке — некоторые факторы потребовали дополнительной закачки в российские хранилища, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
В России зафиксировали рекорд по потреблению газа на внутреннем рынке
  • Reuters

«Я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны», — приводит слова Новака РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что это связано с восстановлением экономики после пандемии и маловодностью в нынешнем году, из-за которой гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества.

«Мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больший объём, чем обычно. И это тоже дополнительно потребовало закачки в наши подземные газовые хранилища», — пояснил Новак.

При этом он отметил, что, несмотря на рекордные показатели потребления газа на внутреннем рынке, Россия готова рассматривать увеличение экспорта топлива в Европу.

Как ранее заявили в Еврокомиссии, «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.

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