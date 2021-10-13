«Если будут созданы экономические, технологические условия»: Путин оценил перспективы транзита газа через Украину

Владимир Путин заявил, что российская сторона готова сохранить контракт по транзиту газа через Украину. В ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент отметил, что Москва готова увеличить объёмы прокачки газа через украинскую территорию при соблюдении экономических и технологических условий. Вместе с тем российский лидер отметил, что дальнейшее повышение объёма поставок несёт риски на фоне износа ГТС Украины, который составляет около 80%. Путин также обратил внимание на высказывания ряда украинских политиков, которые ранее призывали национализировать транзитное топливо, находящееся в подземных хранилищах страны.

Россия готова продлить договор на транзит газа через территорию Украины после 2024 года при соблюдении необходимых условий.

«Мы готовы сохранить этот контракт», — заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Напомним, что контракт на транзит российского газа был заключён между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» 30 декабря 2019 года. Договорённость действует до 2024 года.

Российская сторона неоднократно отмечала, что рассматривает этот вопрос исключительно с коммерческой стороны и готова продолжить транзит по украинской территории при экономической целесообразности, а также при условии, что ГТС Украины находится в нормальном состоянии.

Украина, в свою очередь, выступала с критикой политики российской стороны в части экспорта газа. В начале октября в Киеве в негативном ключе высказались о новых долгосрочных контрактах по поставкам газа между Россией и Венгрией, которые стороны заключили в конце сентября.

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Вместе с тем, как отметил лидер РФ в ходе пленарного заседания форума, российская сторона готова также увеличить объёмы прокачки газа через украинскую территорию, «если будут созданы экономические, технологические условия». В этой связи он обратил внимание на то, что российская сторона уже увеличила объём прокачки газа через ГТС Украины. По его словам, поставки топлива по этому маршруту будут примерно на 10% больше, чем действующие контрактные обязательства по транзиту.

При этом Путин предупредил о ряде рисков от дальнейшего увеличения объёмов прокачки.

«Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута», — отметил президент.

По его словам, износ ГТС Украины составляет около 80%, однако «никто ничего не хочет слушать и слышать, все только настроены обвинять в чём-то Россию».

Путин также прокомментировал заявления о том, что Россия строила новые трубопроводы с целью обойти Украину.

«Говорили (противники строительства новых газопроводов. — RT), что этот проект экономически невыгодный, говорили, что он политически мотивированный, что Россия от этого будет только терять. По политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Послушайте, это тоже очередная чушь, «сапоги всмятку», как у нас говорят», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что ГТС Украины строилась с учётом того, что добыча газа осуществлялась только в Уренгойском месторождении, которое в настоящее время истощается. Россия позднее перешла к добыче газа на Ямале и последующему строительству новых экспортных маршрутов.

«Отсюда возникли «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Этот маршрут на 2 тыс. км короче до наших основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину, а значит дешевле», — пояснил президент.

Кроме того, Путин обратил внимание на призывы украинской стороны национализировать транзитный газ, который хранится на территории страны.

«Некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах и им не принадлежит», — сказал президент, добавив, что в украинских подземных хранилищах находится примерно 18 млрд куб. м газа.

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Ранее о поставках газа через Украину высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для транспортировки топлива через ГТС нужно обеспечить его последующий сбыт.

«Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — сказал Песков.

В связи с этим, по его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита «являются покупатели газа в Европе, европейские компании», так как именно они могут заключить с российской стороной новое долгосрочное соглашение с увеличенными объёмами.

«Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то всё это продолжит работать», — добавил он.