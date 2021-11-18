«Нафтогаз Украины» не исключил обжалования в суде сертификации Nord Stream 2 AG

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«Нафтогаз Украины» допускает возможность обжаловать в суде ФРГ решение о сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом заявляет компания в сообщении на своём сайте.
«Нафтогаз Украины» не исключил обжалования в суде сертификации Nord Stream 2 AG
  • РИА Новости

«В решении BNetzA прямо говорится, что экономические интересы «Нафтогаза» в будущем могут быть существенно нарушены, а следовательно, признание этого факта немецким регулятором увеличивает шансы компании на подачу в немецкий суд обжалования решения по сертификации оператора «Северного потока — 2», если такое произойдёт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участие «Нафтогаза» в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» увеличивает шансы «воспрепятствовать запуску газопровода».

Ранее посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр поддержал участие Украины в сертификации «Северного потока — 2». Однако он подчеркнул, что при этом у Киева нет права вето.

В ФРГ подтвердили, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации трубопровода «Северный поток — 2». У предприятий будут процессуальные права.

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