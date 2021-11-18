Посол ФРГ в России поддержал участие Украины в сертификации «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр считает участие Украины в сертификации «Северного потока — 2» правильным, однако он подчеркнул, что при этом у Киева нет права вето.
Посол ФРГ в России поддержал участие Украины в сертификации «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Считаю верным, что будут выслушаны другие голоса и что для украинской стороны это возможно. Но не должно возникнуть недоразумений: у Украины нет права вето, а это важно», — приводит РИА Новости слова немецкого дипломата.

Он объяснил это тем, что анализ и оценка в процессе сертификации возложена на независимого регулятора Германии и в этом не участвуют другие стороны.

В ФРГ ранее подтвердили, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации трубопровода «Северный поток — 2». У предприятий будут процессуальные права.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом во второй половине декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить