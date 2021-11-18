Посол ФРГ в России поддержал участие Украины в сертификации «Северного потока — 2»

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр считает участие Украины в сертификации «Северного потока — 2» правильным, однако он подчеркнул, что при этом у Киева нет права вето.

«Считаю верным, что будут выслушаны другие голоса и что для украинской стороны это возможно. Но не должно возникнуть недоразумений: у Украины нет права вето, а это важно», — приводит РИА Новости слова немецкого дипломата.

Он объяснил это тем, что анализ и оценка в процессе сертификации возложена на независимого регулятора Германии и в этом не участвуют другие стороны.

В ФРГ ранее подтвердили, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации трубопровода «Северный поток — 2». У предприятий будут процессуальные права.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом во второй половине декабря.