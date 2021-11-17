Россия рассчитывает на сохранение сроков сертификации «Северного потока — 2»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на сохранение сроков сертификации «Северного потока — 2».
Россия рассчитывает на сохранение сроков сертификации «Северного потока — 2»
  • ©Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Захарова отметила, что приостановка процесса связана с необходимостью выполнения ряда юридических формальностей, включая создание в соответствии с требованиями германского законодательства дочерней компании Nord Stream 2 AG в ФРГ.

«Мы рассчитываем, что по её (процедуры. — RT) завершении оформление разрешительной документации «Северного потока — 2» будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», — сказала Захарова.

Ранее представитель Министерства экономики Германии Сузанне Унград заявила, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора не связано с политикой.

16 ноября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

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