В Минэкономики ФРГ заявили, что решение по Nord Stream 2 AG не связано с политикой

Представитель Министерства экономики Германии Сузанне Унград заявила, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора не связано с политикой.

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