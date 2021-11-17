В Минэкономики ФРГ заявили, что решение по Nord Stream 2 AG не связано с политикой
- © РИА Новости / Дмитрий Лельчук
По её словам, данное решение имеет регуляторный характер и «объясняется задачами BNA».
«Это не является политическим актом», — приводит её слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит политической подоплёки в решении регулятора ФРГ приостановить сертификацию оператора «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG.
16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».