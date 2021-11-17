В Минэкономики ФРГ заявили, что решение по Nord Stream 2 AG не связано с политикой

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Представитель Министерства экономики Германии Сузанне Унград заявила, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора не связано с политикой.
В Минэкономики ФРГ заявили, что решение по Nord Stream 2 AG не связано с политикой
  • © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

По её словам, данное решение имеет регуляторный характер и «объясняется задачами BNA».

«Это не является политическим актом», — приводит её слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит политической подоплёки в решении регулятора ФРГ приостановить сертификацию оператора «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

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