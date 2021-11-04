«Политики разового применения»: как Украина пытается влиять на Германию в вопросе сертификации «Северного потока — 2»

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал «ножом в спину» решение Минэкономики страны признать «Северный поток — 2» проектом, не представляющим опасности для газоснабжения Германии и ЕС. По его словам, Берлин может лишиться доверия со стороны Киева. Дипломат назвал одобрение сертификации газопровода большой геополитической ошибкой уходящего немецкого правительства, которую должно исправить новое руководство республики. Ранее в МИД Украины выражали надежду на то, что ключевую роль в процессе сертификации «Северного потока — 2» сыграет Еврокомиссия. Эксперты полагают, что Киеву не стоит ждать, что европейские партнёры поставят украинские интересы выше собственных.

На Украине подвергли критике решение Министерства экономики и энергетики ФРГ признать «Северный поток — 2» проектом, не представляющим опасности для газоснабжения Германии и ЕС. Как заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник, в Киеве были шокированы этим решением уходящего правительства страны.

«Сам «Северный поток — 2» остаётся ножом в спине Украины, что влечёт за собой огромную потерю доверия к Германии на ближайшие десятилетия», — подчеркнул Мельник в интервью RND.

Он также назвал «не лучшим образом действий» проведение соответствующих консультаций только с Чехией, Польшей и странами Балтии, но не с Украиной. По словам дипломата, это якобы нарушает обязательства по Соглашению об ассоциации между республикой и ЕС. Как считает Мельник, столь поспешное принятие решения связано с опасениями властей по поводу возможных возражений со стороны «Зелёных» и Свободной демократической партии (СвДП).

Кроме того, по мнению украинского посла, опасность запуска «Северного потока — 2» заключается не только в угрозе экономике Украины, которая может потерять до €3 млрд, получаемых от транзита, но и во влиянии на переговоры России и Германии о сохранении прокачки газа через Украину после 2024 года.

«Удастся ли добиться этого (сохранения транзита. — RT) без промедления ещё в 2022 году — это будет очередное испытание для благонадёжности Берлина», — заявил Мельник.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

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Кроме того, дипломат посетовал, что в Киеве не могут отделаться от ощущения, что Германия их попросту «бросила».

«У нас остаётся горький привкус от того, что Берлин и в геополитическом плане бросил нас на произвол судьбы, в первую очередь в том, что касается безопасности Украины... «Северный поток — 2», пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие», — убеждён Мельник.

Напомним, в конце октября Минэкономики Германии обнародовало заключение о том, что выдача лицензии «Северному потоку — 2» «не будет представлять угрозы безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС». Этот вердикт является промежуточным и передаётся на рассмотрение регулятору — Федеральному сетевому агентству. Оно должно будет оценить в том числе, насколько независим оператор трубопровода от поставщика, чтобы соответствовать требованиям Газовой директивы ЕС. Свои выводы регулятор обязан представить до 8 января 2022 года, а затем направить проект решения на рассмотрение Европейской комиссии.

Вера в Еврокомиссию

В этой связи на Украине возлагают надежды на решение Еврокомиссии, которое, если и не отклонит сертификацию, то хотя бы затормозит процесс.

«Какими бы быстрыми ни были действия немецкого регулятора, всё равно ключевое — это ещё привлечение Европейской комиссии к этому процессу, а конечная цель — это применение Третьего энергетического пакета к функционированию «Северного потока — 2», — заявлял министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко утверждал, что запуск газопровода делает республику более уязвимой к «российскому вторжению». По его словам, если «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию, это якобы избавит Москву от «сдерживающего фактора».

Между тем в самой Германии уверены, что трансбалтийский газопровод создаст дополнительные возможности для Евросоюза.

«Как новая магистраль «Северный поток — 2» создаёт больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если на других трубопроводах проводятся ремонтные работы», — заявила ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

К тому же, как подчеркнул на конференции по климату в Глазго председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес, такой проект как «Северный поток — 2» является лишь благом для экологии. Поэтому, заявил он, его политизация нецелесообразна.

«При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO₂. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток — 2», — сказал Хермес.

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии

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К скорейшему запуску газопровода в конце октября призвал и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс.

«На мой взгляд, независимость достигается не разрывом связей с другими, а путём установления наибольшего числа связей», — заявил политик.

К тому же, как считает Вальтер-Борьянс, с помощью «Северного потока — 2» Германия сможет перейти к климатической нейтральности.

Вероятность отсрочки

Между тем в МИД России не исключают, что сроки сертификации газопровода могут быть продлены.

«Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определённое время, и время это может быть продлено. Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов. Экология в чистом виде, будет ли угроза Северному морю, акваториям — вопрос давно пройденный, иначе бы он (трубопровод. — RT) не прокладывался», — заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По его мнению, препятствование «Северному потоку — 2» никому не выгодно, так как это чисто экономический проект. Ранее об этом заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчёркивая, что трубопровод «не может представлять ни для кого никакую угрозу».

Вместе с тем, как отметил в разговоре с «Известиями» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, прогнозы о запуске «Северного потока — 2» до Нового года маловероятны из-за того, что сертификацию могут затянуть.

«Проверка Еврокомиссии, которая последует дальше (после решения немецкого регулятора. — RT), ещё более проблематична. Поскольку у СП-2, к сожалению, много политических противников», — сказал Нольте.

В частности, как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, с критикой проекта выступают в США, Великобритании, Польше. Президент последней — Анджей Дуда — даже призывал «вмешаться в ситуацию с газопроводом ни много ни мало НАТО», напомнила дипломат.

«Всё это — удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы», — отмечала Захарова.

Решённый вопрос

Опрошенные RT эксперты считают, что, несмотря на громкие заявления украинских политиков и их призывы к европейским партнёрам, сертификация «Северного потока — 2» в итоге будет осуществлена.

«Вопрос сертификации будет решён, исходя из того, как Европа будет проходить зиму. Киевские элиты не понимают, что Россия располагает энергоресурсами, а у Украины в наличии только аварийные атомные станции и проблемы с углём, который когда-то был национальным богатством», — пояснил в комментарии RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

В связи с этим, отметил эксперт, европейцам в ближайшее время предстоит выбрать между поддержкой «деградирующего украинского режима» и потребностями собственных граждан и национальных экономик.

Схожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Кроме того, по его мнению, ни в политическом, ни в экономическом плане Украина не обладает достаточным весом, чтобы выдвигать какие-либо требования к странам — членам ЕС, включая ту же Германию, и ждать, что её интересы будут поставлены выше европейских.

«Украина не в том положении, чтобы указывать Германии как ей поступать. Вместе с тем я не стал бы смешивать Украину и её официальных представителей. Потому что последние, позволяя себе грубость и бесцеремонность в заявлениях, выставляют себя политиками разового применения, способными лишь на эпатаж. Их мнение не обладает какой-либо существенной ценностью для того же Берлина, поэтому не стоит ожидать, что новые власти ФРГ будут полностью учитывать их пожелания», — отметил Оленченко.

ГТС Украины

© REUTERS/Gleb Garanich

В свою очередь, Николай Межевич подчеркнул, что в нынешней «наглости» киевских властей во многом виноват сам Евросоюз. Ведь именно он совместно с США в последние годы создавал из Украины противовес России, рассчитывая, что республика будет полностью управляемой. Однако в полной мере надежды Запада не оправдались, так как Киев теперь то и дело выражает свои соображения по разным вопросам и «постоянно чего-то требует».

«В Киеве очень хорошо помнят события майдана. Тогда ситуация ими воспринималась так, что Европа не просто одобрит действия по смене власти, но и поддержит миллиардами и миллиардами. Это и внушило Киеву уверенность в собственной безнаказанности», — заключил эксперт.