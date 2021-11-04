Посол Украины высказался о позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»
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«Сам «Северный поток — 2» остаётся ножом в спине Украины, что влечёт за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», — сказал Мельник в интервью RND.
Посол отметил, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта.
Он добавил, что из-за запуска газопровода Украина может потерять до 3 млрд евро.
Ранее Восточный комитет экономики ФРГ заявил, что тормозить запуск газопровода «Северный поток — 2» по политическим мотивам совершенно контрпродуктивно.