Посол Украины высказался о позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Решение правительства Германии о поддержке газопровода «Северный поток — 2» стало неожиданностью для Украины, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
Посол Украины высказался о позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Сам «Северный поток — 2» остаётся ножом в спине Украины, что влечёт за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», — сказал Мельник в интервью RND.

Посол отметил, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта.

Он добавил, что из-за запуска газопровода Украина может потерять до 3 млрд евро.

Ранее Восточный комитет экономики ФРГ заявил, что тормозить запуск газопровода «Северный поток — 2» по политическим мотивам совершенно контрпродуктивно.

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