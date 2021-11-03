Восточный комитет экономики ФРГ высказался о ситуации с «Северным потоком — 2»

Восточный комитет экономики ФРГ заявил, что тормозить запуск газопровода «Северный поток — 2» по политическим мотивам совершенно контрпродуктивно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя организации Оливера Хермеса.

«При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO₂. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток — 2», — отметил глава комитета.

Ранее глава австрийской компании-инвестора OMV Альфред Штерн заявил, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет заполнена газом до конца 2021 года.