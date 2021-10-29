Глава OMV: вторую нитку «Северного потока — 2» заполнят газом до конца года
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«Проектная компания (Nord Stream 2 AG. — RT) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом», — приводит слова Штерна РИА Новости.
В середине октября первую нитку магистрали заполнили техническим газом, объём которого составил около 177 млн куб. м.
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что компания может поставлять в Европу по газопроводу «Северный поток — 2» 55 млрд куб. м газа в год.