Глава OMV: вторую нитку «Северного потока — 2» заполнят газом до конца года

Вторая нитка «Северного потока — 2» будет заполнена газом до конца 2021 года. Об этом заявил Альфред Штерн, глава австрийской компании-инвестора OMV.

«Проектная компания (Nord Stream 2 AG. — RT) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом», — приводит слова Штерна РИА Новости.

В середине октября первую нитку магистрали заполнили техническим газом, объём которого составил около 177 млн куб. м.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что компания может поставлять в Европу по газопроводу «Северный поток — 2» 55 млрд куб. м газа в год.