В «Нафтогазе» оценили риск войны между Россией и Украиной после запуска «Северного потока — 2»
Об этом он сказал в интервью Financial Times.
«Не будет физического транзита (газа. — RT) через Украину — увеличатся шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями», — сказал Витренко.
Он добавил, что Германия была заинтересована в сделке по «Северному потоку — 2» «и поэтому им трудно признать, что это была ошибка».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом во второй половине декабря.