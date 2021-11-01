В «Нафтогазе» оценили риск войны между Россией и Украиной после запуска «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что запуск «Северного потока — 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Не будет физического транзита (газа. — RT) через Украину — увеличатся шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями», — сказал Витренко.

Он добавил, что Германия была заинтересована в сделке по «Северному потоку — 2» «и поэтому им трудно признать, что это была ошибка».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом во второй половине декабря.