На Украине заявили, что Россия хочет провала Минских соглашений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия якобы хочет провала минских договорённостей, так как это «развязало бы ей руки» и обеспечило свободу действий.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Zeit.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — сказал Кулеба.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений.

Он отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.

Российское посольство в Вашингтоне призвало США повлиять на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в США приветствуют заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путём на основании Минских соглашений.