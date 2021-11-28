На Украине заявили, что Россия хочет провала Минских соглашений
Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Zeit.
«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую роскошь», — сказал Кулеба.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений.
Он отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.
Российское посольство в Вашингтоне призвало США повлиять на Украину.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в США приветствуют заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путём на основании Минских соглашений.