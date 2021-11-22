Лавров: Украина публично вышла из Минских соглашений

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Глава МИД России Сергей Лавров констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений и отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.
Лавров: Украина публично вышла из Минских соглашений
  • © МИД России

«Украина из них (Минских соглашений. — RT) публично вышла, и вместо того чтобы дать Украине по рукам... нам говорят: давайте лучше ещё раз соберёмся в нормандском формате», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдаллой Бухабибом.

Трансляцию мероприятия вёл RT.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал такое положение дел путём в никуда и отметил тревожность в связи с тем упрямством, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение минских договорённостей.

«(Они. — RT) хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима», — добавил Лавров.

Как ранее отмечал президент России, Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис на Украине «далёк от разрешения».

В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».

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