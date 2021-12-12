«Замаскировать промахи»: как Запад продолжает лоббировать тему «российской агрессии»

«Сохраняющаяся угроза для Украины со стороны России» стала одной из основных тем нескольких встреч на уровне глав МИД в рамках G7. Так, министры иностранных дел Великобритании, Германии и США на двусторонних переговорах обсуждали ситуацию на российско-украинской границе. Кроме того, ранее премьер-министр Польши заявил, что Москва должна сделать выбор, хочет ли она быть с Европой или «против неё», однако, по его словам, пока РФ якобы «выбирает конфликт». Как полагают аналитики, Запад продолжает раздувать антироссийскую повестку в основном из-за собственных внутренних проблем, чтобы отвлечь от них внимание населения. В то же время, как считают политологи, многих раздражает уверенное поведение России на международной арене, и подобная риторика призвана ослабить позиции Москвы.

Ситуация на российско-украинской границе стала темой встречи в рамках G7 в Ливерпуле министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и её немецкой коллеги Анналены Бербок.

«Они обсудили ряд приоритетных вопросов, включая важность того, чтобы страны «семёрки» выступили единым фронтом против сохраняющейся угрозы для Украины со стороны России», — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

На полях G7 Трасс также обсудила поддержку украинской стороны «перед лицом российской агрессии» с госсекретарём США Энтони Блинкеном, говорится в её Twitter-аккаунте.

🇬🇧🇺🇸 Met @SecBlinken in Liverpool for #G7 following the successful 🇺🇸 Summit for Democracy. We discussed:



➡️ Support for Ukraine in face of Russian aggression



➡️ Importance of reliable and honest investment into developing countries



➡️ Stopping Iran acquiring nuclear weapons pic.twitter.com/5Z29LLzPXb — Liz Truss (@trussliz) December 10, 2021

Вопрос об «агрессии» со стороны России в отношении Украины глава американской дипломатии также затронул во время переговоров в рамках Группы семи с главой немецкого МИД. Об этом написал в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

Today, @SecBlinken met with German Foreign Minister @ABaerbock at the #G7 to discuss Russian aggression toward Ukraine, climate cooperation, and priorities for Germany’s 2022 G7 presidency. — Ned Price (@StateDeptSpox) December 11, 2021

Кроме того, ещё до саммита Трасс написала в своём Twitter, что на встречах с главами МИД «семёрки» будет призывать страны G7 «проявить сплочённость против агрессоров, включая Россию».

Ранее в интервью BBC Трасс предостерегла Москву, сказав, что в случае интервенции на Украину РФ столкнётся с «суровыми экономическими последствиями». По её словам, Великобритания и её союзники должны сдерживать Москву «от подобных действий». Кроме того, глава британского МИД подчеркнула, что «семёрка» будет «абсолютно решительно» придерживаться своей позиции «по вопросу агрессии» в отношении украинской стороны.

«Если Россия предпримет подобные действия, это будет стратегической ошибкой и обернётся для неё суровыми последствиями, — сказала Трасс. — На этих выходных мы работаем вместе с союзниками, разделяющими нашу точку зрения, чтобы это донести».

Главы МИД стран — участниц G7

Reuters

© Olivier Douliery

На вопрос о том, можно ли отбросить вариант военного ответа на «российскую агрессию», Трасс ответила, что Великобритания работает с Украиной над «укреплением потенциала в сфере обороны и безопасности».

Глава британского МИД в интервью также подняла вопрос энергоснабжения, подчеркнув, что Европе необходимо «снизить зависимость» от российского газа.

«Это должно стать частью общей стратегии по сокращению зависимости от стран с нерыночной экономикой и злонамеренных субъектов, а также по созданию условий, в которых у свободного мира будет достаточно стратегической независимости для выживания и процветания», — заявила министр.

Польский выход

Напомним, ранее с очередной порцией критики в адрес Москвы выступила и Варшава. В интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна выбрать, хочет ли она быть с Европой или «против неё».

«(Президент РФ. — RT) Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Моравецкий, европейские страны не желают конфликта с Россией, но они не могут «позволить давление и шантаж на почве энергетики».

«Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едины. Время уступок истекло. Мы должны жёстко реагировать путём введения санкций», — подчеркнул он.

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Польский премьер также прокомментировал прошедшие 7 декабря переговоры Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, отметив, что был бы благодарен американскому лидеру, «если эта беседа повлечёт снижение активности России на границе с Украиной и Европой».

«Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя и политика уступок не действует», — утверждает глава польского правительства.

Напомним, Россия неоднократно отвергала обвинения в свой адрес, связанные с ситуацией вокруг Украины. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва отмечает исходящую от государств Запада информационную кампанию, направленную на позиционирование Москвы как угрозы процессу урегулирования на Украине.

«Это нагнетание напряжённости, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал он журналистам.

Песков также не исключил, что такого рода кампания — это камуфляж для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

«Имеются в виду агрессивные в плане возможного желания решить проблему юго-востока (Украины. — RT) силовыми методами», — пояснил он.

«Продвигать антироссийскую повестку»

По мнению экспертов, несмотря на то что Москва уже неоднократно заявляла Западу об отсутствии какой бы то ни было «агрессии» с её стороны по отношению к Украине, эта тема всё равно остаётся в европейской и американской повестке, поскольку ряд западных стран испытывают трудности внутриполитического характера и пытаются отвлечь от них население, используя уже привычный образ внешнего врага.

«Такая антироссийская тематика в международном поле была в очередной раз навязана западному потребителю, поскольку и США, и Европа сейчас находятся в очень сложном положении, в том числе и из-за энергетического кризиса», — пояснил в интервью RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Флаги ЕС и США

globallookpress.com

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Что же касается заявлений о предполагаемой энергетической зависимости Европы от российских углеводородов, то, по его мнению, они призваны скрыть ошибки и просчёты европейских властей в этой сфере.

«Эти промахи они хотят замаскировать словами о пресловутом влиянии РФ в топливно-энергетическом секторе на фоне напряжённой обстановки с поставками газа. Усугубляет ситуацию и то, что зиму в странах ЕС обещают холодную. Из-за нехватки газа европейская промышленность и бизнес недополучат существенную прибыль», — говорит Данюк.

По его словам, у Великобритании, усилившей в последнее время свою «активность в антироссийском направлении», есть собственные мотивы.

«Все заявления Лондона, в том числе госпожи Трасс, нужно рассматривать сквозь призму того, что британские власти хотят закрепиться на Украине с военно-политической и дипломатической точки зрения. За счёт этого королевство желает усилить свои позиции в Европе после выхода из ЕС», — считает Данюк.

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В то же время последние антироссийские заявления польского премьера свидетельствуют, что Варшава намерена оставаться лидером «европейской антироссийской коалиции».

«Внутри этой коалиции также Чехия и страны Прибалтики. Поляки всеми силами пытаются продвигать антироссийскую повестку. Они хотят стать также главным форпостом против России на Западе, имея расположение Брюсселя и Вашингтона», — говорит аналитик.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, в свою очередь, отмечает, что западные страны на высшем уровне прекрасно видят, что Россия уверенно ведёт себя на международной арене, и хотят ослабить её позиции.

«Для западных стран успехи российской стороны — сильный шок, растянутый во времени. В этих условиях единственный шанс как-то изменить ситуацию — выступать с угрозами в адрес Москвы и говорить о санкциях за фантомную агрессию с её стороны», — пояснил он в интервью RT.

Однако, по его словам, все эти выпады против России не только усиливают глобальную политическую напряжённость, но и затрудняют экономическое сотрудничество Запада с РФ, которое могло бы быть крайне выгодным для всех сторон.

«Принцип «экономика вне политики» у западных стран почему-то не работает. Они сами готовы использовать все инструменты шантажа, но обвиняют в этом Москву», — резюмировал аналитик.