Глава МИД Великобритании Трасс обсудила с Блинкеном ситуацию вокруг Украины
- Reuters
- © Olivier Douliery
«Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской «агрессии», важность надёжных и честных инвестиций в развивающиеся страны, недопущение появления у Ирана ядерного оружия», — написала Трасс в своём аккаунте в Twitter.
Ранее в Белом доме отметили стремление США к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.