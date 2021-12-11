Глава МИД Великобритании Трасс обсудила с Блинкеном ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс обсудила с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Украины в ходе переговоров в Ливерпуле.

«Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской «агрессии», важность надёжных и честных инвестиций в развивающиеся страны, недопущение появления у Ирана ядерного оружия», — написала Трасс в своём аккаунте в Twitter.

Ранее в Белом доме отметили стремление США к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.