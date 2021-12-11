В Белом доме отметили стремление США к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины
- Reuters
- © Leah Millis
«Нашей целью по-прежнему остаются дипломатические дискуссии. Они могут проходить в различных форматах», — заявила Псаки, её слова приводит ТАСС.
Подход США заключается в привлечении всех заинтересованных сторон к решению ситуации, подчеркнула она.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.
В свою очередь, американский президент Джо Байден отметил, что США не рассматривают возможность использования своих вооружённых сил в одностороннем порядке из-за разногласий с Россией по ситуации вокруг Украины.