В Белом доме отметили стремление США к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины

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Соединённые Штаты по-прежнему заинтересованы в дипломатическом взаимодействии в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме отметили стремление США к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины
  • Reuters
  • © Leah Millis

«Нашей целью по-прежнему остаются дипломатические дискуссии. Они могут проходить в различных форматах», — заявила Псаки, её слова приводит ТАСС.

Подход США заключается в привлечении всех заинтересованных сторон к решению ситуации, подчеркнула она.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, американский президент Джо Байден отметил, что США не рассматривают возможность использования своих вооружённых сил в одностороннем порядке из-за разногласий с Россией по ситуации вокруг Украины.

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