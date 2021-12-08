Белый дом: Россия и США в постоянном контакте по поводу Украины

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.
Белый дом: Россия и США в постоянном контакте по поводу Украины
  • Reuters

«До сих пор наши команды были в постоянном контакте. Мы проводим встречи на высоком уровне — не только с нашим участием, но и по меньшей мере с четырьмя нашими основными союзниками по НАТО и Россией», — приводит РИА Новости её слова.

При этом она отметила, что Белый дом пока не готов сообщить о возможности личной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.

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