Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и конструктивными

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.
Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и конструктивными
  • AP

«Говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам, более двух часов. Хочу ещё раз подчеркнуть: беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона», — заявил Путин.

Также он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Лидеры беседовали два часа.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно оценивает факт переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить