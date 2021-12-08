Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и конструктивными

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.

«Говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам, более двух часов. Хочу ещё раз подчеркнуть: беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона», — заявил Путин.

Также он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Лидеры беседовали два часа.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно оценивает факт переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.