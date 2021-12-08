Путин заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает, как НАТО начинает постепенно подминать Украину под себя, поэтому Москва принимает меры «против ползучей угрозы».