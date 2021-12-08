Песков: НАТО постепенно подминает Украину под себя

Россия наблюдает, как НАТО начинает постепенно подминать Украину под себя, поэтому Москва принимает меры «против ползучей угрозы», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону её границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия», — сказал представитель Кремля «Известиям».

Он напомнил, что все действия по этому поводу совершаются в рамках территории Российской Федерации.

«И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку. Это американские солдаты приезжают сюда», — подчеркнул Песков.

Во время переговоров с президентом США Джо Байденом вечером 7 декабря Владимир Путин назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Российский лидер отмечал, что если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, Россия будет должна «что-то подобное создать в отношении тех, кто... так угрожает».