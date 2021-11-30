Путин ответил на вопрос о красных линиях в ситуации с Украиной

Российский президент Владимир Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Так он ответил на вопрос о «возможном вводе российских войск на Украину».

Путин напомнил, что о «возможном вводе» войск говорили ещё в начале года, когда Россия проводила учения «Запад-2021».

«Как видим, этого не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учёта интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», — сказал глава государства во время инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Президент также высказался о ситуации, в которой живёт население Донбасса.

«Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР и ДНР, там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий, это во-вторых. В-третьих, Российская Федерация также испытывает определённые озабоченности в связи с тем, что возле её границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные», — сказал Путин.

Вместе с тем красной линией он назвал создание угроз для России, которые будут находиться на территории Украины.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет 7—10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает», — сказал Путин.

Ранее российский президент назвал учения НАТО в Чёрном море вызовом для России.

11 ноября в Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».