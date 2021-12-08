Путин рассказал Байдену о красных линиях Москвы

Президент России Владимир Путин в рамках переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

«Владимир Путин сказал, что есть определённые красные линии, всем известные, и, в частности, эти линии исключают дальнейшее любое продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины, как и других сопредельных с нами государств, угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного вооружения», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Представитель американской администрации ранее отметил готовность США поддержать дискуссии между НАТО и Россией.

Вместе с этим он подчеркнул, что в Вашингтоне не собираются действовать в соответствии с логикой «принятия других, чьих бы то ни было красных линий», о которых ранее говорил Путин.

Российский лидер до этого назвал красной линией создание угроз для страны, которые будут находиться на территории Украины.

По его словам, если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, Россия будет должна «что-то подобное создать в отношении тех, кто... так угрожает».