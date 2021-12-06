В администрации США не намерены следовать логике «принятия чьих-либо красных линий»

США готовы поддержать дискуссии между НАТО и Россией, однако не собираются действовать в соответствии с логикой «принятия других, чьих бы то ни было красных линий», о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил представитель американской администрации.

«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», — цитирует чиновника ТАСС.

Представителя администрации США попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает красными линиями дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов.

«Но мы не считаем, что разговоры о красных линиях полезны. И как сказал президент (Байден. — RT), мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой — принятия других, чьих бы то ни было красных линий», — сказал он.

Ранее Владимир Путин назвал красной линией создание угроз для России, которые будут находиться на территории Украины.

По его словам, если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, Россия будет должна «что-то подобное создать в отношении тех, кто... так угрожает».

Как позднее заявил американский лидер Джо Байден, он не признаёт ничьи красные линии в ситуации с Украиной.