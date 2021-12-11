«Нет других форматов»: что стоит за словами Байдена о поддержке США «нормандской четвёрки» и Минских соглашений

Соединённые Штаты поддерживают нормандский формат и усилия по выполнению минских договорённостей. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь, украинский лидер сообщил, что у него якобы есть чёткие предложения по «разблокированию мирного процесса», которые Киев готов обсуждать «в разных форматах». По мнению экспертов, Вашингтон озвучил такую позицию потому, что понимает: других вариантов для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет. При этом США используют конфликт в своих геополитических интересах, чтобы оказывать давление на Россию, считают аналитики.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон поддерживает нормандский формат и усилия по выполнению минских договорённостей. Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель американской администрации.

«Президент (Байден. — RT) подчеркнул, что США продолжают поддерживать нормандский формат и предпринимаемые усилия по выполнению Минских соглашений, в том числе отметив, что США в целом поддерживают этот процесс, безусловно, возглавляемый нашими французскими и немецкими союзниками», — сообщили в Белом доме.

При этом в администрации США процитировали Байдена, заявившего, что в случае «дальнейшего вторжения России на Украину» США и их европейские союзники ответят решительными экономическими мерами, предоставят Киеву дополнительные оборонительные материально-технические средства и укрепят американских союзников по НАТО на восточном фланге «дополнительными возможностями».

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В свою очередь, офис президента Украины сообщил, что во время телефонных переговоров Байдена и Зеленского ключевыми вопросами стали «ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования».

«Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть чёткие предложения по разблокированию мирного процесса, и мы готовы обсуждать их в разных форматах», — говорится в заявлении.

По данным офиса украинского лидера, главы государств также предметно обсудили «пути поддержки в сфере безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии».

Как утверждает руководитель офиса Андрей Ермак, телефонные переговоры Зеленского и Байдена были очень продуктивными и своевременными. По его словам, глава Белого дома подтвердил, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы Киев мог в любой момент «дать отпор». Ермак также заявил, что Зеленский и его команда негативно относятся к идее замороженного конфликта в Донбассе.

Здание администрации президента Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«В то же время, по словам руководителя офиса президента, Украина также делает всё, чтобы быть готовой к возможной эскалации со стороны России, в частности укрепляет вооружённые силы», — говорится в заявлении украинской администрации.

После переговоров с президентом России

По словам главы офиса президента Украины, Байден рассказал Владимиру Зеленскому и «о результатах его разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».

Напомним, встреча российского и американского лидеров прошла в формате видеоконференции 7 декабря. Превалирующей темой беседы двух президентов стала ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

«Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается также, что Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, которая, как подчёркивают в Кремле, направлена на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в нормандском формате. Президент России также высказал серьёзную озабоченность относительно «провокационных действий Киева против Донбасса».

Пресс-служба Кремля также сообщила о позиции главы Белого дома, высказанной им во время переговоров с российским лидером.

«Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки», — отмечается в сообщении.

В ответ Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Россию, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских границ.

Напомним, переговоры российского и американского лидеров состоялись после череды сообщений в СМИ и заявлений на высшем уровне со стороны западных стран, включая США и Украину, о якобы возможном вторжении РФ на украинскую территорию.

Москва категорически отрицает наличие такого рода намерений. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не «вынашивает никаких агрессивных планов», и совершенно неправильно любые перемещения Вооружённых сил РФ по российской территории «ассоциировать с подобными планами».

Даже американцы понимают

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, телефонные переговоры Байдена и Зеленского, которые состоялись через два дня после виртуальной встречи российского и американского лидеров, сложно назвать значимыми для мировой политики.

«Глава Белого дома, по сути, просто проинформировал президента Украины о том, что он обсудил с Владимиром Путиным, и поставил в известность о своих намерениях. Это было основной задачей, что признаёт и сам Белый дом», — сказал аналитик.

При этом Байден во время разговора с Зеленским заявил о своей поддержке Минских соглашений и нормандского формата, поскольку других вариантов для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет, и США это понимают, считает Асафов.

Здание Белого дома

AFP

© Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Всё остальное является фантазиями Киева. Нет никаких других форматов, а учреждать новые будет абсурдно, поскольку Зеленский не выполняет не только Минские соглашения, но и обещания, которые он давал лично в рамках нормандского формата», — напомнил эксперт.

Однако, по мнению Асафова, Киев не оставит попыток придумать новые варианты для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе с участием США.

«Это нужно им, чтобы отказаться от Минских соглашений, которым они не следуют», — отметил аналитик.

Однако США, которых Украина неоднократно пыталась привлечь к нормандскому формату, готовы поддерживать Киев лишь на словах и за счёт оказания ему фиксированной военно-технической помощи, считает эксперт.

По его мнению, американские власти хотят лишь продемонстрировать свою поддержку Киеву, но не готовы напрямую вмешиваться в конфликт на востоке Украины.

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«Все стандартные заклинания Вашингтона о помощи украинским властям и о «российской агрессии» нивелируются позицией США относительного того, что американцы никогда не будут воевать за Украину, поскольку она не является страной НАТО и, вероятно, никогда ею не станет», — подчеркнул аналитик.

Схожей позиции придерживается и эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков. По его словам, до украинской стороны было чётко доведено Вашингтоном, что вся помощь Украине, как бы она ни называлась в пропагандистских целях, будет носить ограниченный характер.

«США за Украину воевать не будут. В этой связи вся ответственность за провокации у границ РФ ляжет на плечи Киева. Украину не собираются брать в НАТО, а значит, и давать ей какие-либо гарантии безопасности. Дальше помощи Украине по линии военно-технического сотрудничества и кооперации Вашингтон не пойдёт, как бы этого ни хотелось Киеву», — подчеркнул Ермаков в комментарии RT.

Что касается нормандского формата, Ермаков пояснил, что Украина желает добиться присоединения к нему США для «интернационализации внутреннего конфликта».

Встреча «нормандской четвёрки»

Reuters

© Charles Platiau/Pool/File

«Киеву любой ценой надо втянуть в ситуацию на востоке Украины внешние стороны. И за счёт привлечения США он надеется разрешить проблему в свою пользу. Кроме того, в данных условиях Киеву будет легче затягивать выполнение минских договорённостей или же по-новому их интерпретировать», — полагает аналитик.

При этом, как подчеркнул Ермаков, Соединённые Штаты не думают о целях Киева, они преследуют собственные геополитические интересы.